Кандидат на пост главы МИД ФРГ обвинила Лукашенко в двойном шантаже 2 26.11.2021, 17:17

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Анналена Бербок

Берлин должен придерживаться жесткого курса в отношении белорусского режима, уверена Анналена Бербок.

Сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которую выдвинули на поста главы МИД ФРГ в новом правительстве, считает, что в отношениях с белорусским правителем Лукашенко Берлин должен придерживаться жесткого курса. Как сообщает «Немецкая волна», слова политика в пятницу, 26 ноября, приводит журнал Der Spiegel.

"Мы переживаем двойной шантаж со стороны Лукашенко", - заявила Бербок. С одной стороны, он использует мигрантов для разобщения Европы. С другой, правительство в Минске хочет, чтобы европейцы признали его как собеседника, хотя оно подавляет оппозицию, подчеркнула политик. По словам Бербок, "нельзя позволять диктаторам шантажировать себя".

"Простого решения для выхода из кризиса не существует"

Лидер "зеленых" уверена, что правильным было бы ужесточить санкции ЕС в отношении Беларуси и продолжать оказывать давление на Лукашенко.

Баербок подвергла критике два телефонных звонка и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) Лукашенко. По мнению политика, звонить белорусскому правителю должна была не глава правительства ФРГ. "Простого решения" для выхода из кризиса не существует, однако для Польши и Германии важно действовать сообща, уверена Бербок. По ее мнению, "главным приоритетом" является забота о мигрантах - "в том числе и на польской территории, то есть на территории ЕС".

Обострение обстановки на внешних границах ЕС

Усилившийся приток мигрантов с Ближнего Востока к восточной границе ЕС наблюдается с мая 2021 года. Они пытаются проникнуть в Польшу, Латвию и Литву через Беларусь. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. Так, 8 ноября в сопровождении белорусских силовиков к ней подошли несколько тысяч мигрантов, с тех пор они предпринимали многочисленные попытки незаконного перехода границы с применением силы.

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