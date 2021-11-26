Как действовать после контакта с зараженным Covid-19 1 26.11.2021, 17:28

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Рекомендации иммунолога.

Как предотвратить заболевание COVID-19 и не стать разносчиком инфекции после общения с человеком, зараженным коронавирусом, рассказал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, пишет healthinfo.ua.

Вакцинация, ношение маски, использование антисептика и соблюдение социальной дистанции существенно снижают риск заболевания COVID-19, однако не исключают полностью возможности заражения. В условиях, когда за сутки коронавирус выявляют более чем у 36 тысяч россиян, встретить носителя инфекции можно практически везде. Если вы узнали, что человек, с которым вы недавно общались, заболел COVID-19, следует подождать и принять определенные меры предосторожности, советует врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус.

"Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни. Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса – примерно пять дней", – сказал он в интервью радио Sputnik.

В период "ожидания" употребление "волшебных смесей", которые якобы моментально повышают иммунитет, уже бесполезно, полагает врач.

"Вирусам наплевать на то, что вы съели в момент встречи с ними. Если вы встретились с человеком, а он потом заболел, то вам не помогут быстрые действия. Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", – считает Андрей Продеус.

Единственный способ снизить риск заражения – это вакцинация, подчеркнул врач. Но, конечно, подействует она не моментально, а через определенное время, когда в организме сформируются антитела к коронавирусу.

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