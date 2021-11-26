Почти 70% трудоспособных россиян увязли в кредитах 4 26.11.2021, 18:26

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Кредиты в РФ имеют 45 миллионов человек.

Почти 70% реально работающих россиян в трудоспособном возрасте являются должниками банков. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, пишет finanz.ru.

По его словам, число граждан РФ, имеющих хотя бы один кредит, на сегодняшний день приближается к 45 миллионам, а это 55% трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет.

«А если сузить эту категорию до реально работающего населения, то есть в возрасте 20-50 лет, то там показатель будет приближаться к 70%», - заявил Мехтиев.

Еще тревожнее то, что растет число людей, у которых два, три и более кредитов. Таких, по оценке НАПКА, уже сейчас 13 миллионов человек, и на них приходится более 50% от всего долга населения перед банками.

Именно такие заемщики - предсказуемо - чаще других выходят на дефолт: де-факто наличие множественных кредитов свидетельствует о том, что человек набирает новые долги, чтобы расплатиться со старыми.

Среди должников, уже находящихся в дефолте, каждый второй имеет два кредита или больше, рассказал Мехтиев.

Типичный портрет должника, по его словам, - это мужчина или женщина в возрасте 30-35 лет, как правило, находящиеся в браке, с детьми. Средний доход такой семьи находится в пределах 30-60 тыс рублей в месяц, хотя в крунпых городах за кредитами часто обращаются люди, зарабатывающие и больше 100 тысяч рублей на семью. Тем не менее, наибольшее количество должников - в не самых высокооплачиваемых профессиях. 20% из них - это водители, продавцы или официанты.

По данным ЦБ РФ, с начала года банки выдали физлицам 3,12 триллиона рублей новых кредитов, а за 12 месяцев - 4,776 триллиона рублей. Увеличиваясь со скоростью 9 миллионов рублей в минуту, или 13 млрд рублей в день, общий долг населения перед банковской системой подскочил на 26% за год и достиг 23,164 триллиона рублей, впервые в истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (25,826 трлн рублей).

Показатель полной долговой нагрузки по кредитам, выданным во втором квартале, достиг 61,3% - такую долю своих доходов в среднем клиенту приходится отдавать банку.

При этом практически каждый третий кредит - 30,3% - взяли люди которым придется отдавать более 80% заработка, чтобы соблюдать график платежей.

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, по итогам первого полугодия превысили рекордные 2,3 триллиона рублей.

С начала года число исполнительных производств по взысканию с физлиц в пользу банков выросло в 1,5 раза - с 8 миллионов до 12 миллионов, а общая сумма стала больше на 500 млрд рублей.

Средняя сумма взыскиваемого долга перед банками превысила 191,6 тысячи рублей. По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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