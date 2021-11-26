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Арестованы счета школы шахмат ФИДЕ в Беларуси

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  • 26.11.2021, 19:28
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Арестованы счета школы шахмат ФИДЕ в Беларуси

Закрывается шахматная школа для детей.

Арестованы счета школы шахмат ФИДЕ в Беларуси. Об этом в своем Facebook сообщила бывший председатель Федерации шахмат Беларуси Анастасия Сорокина.

Отметим, что Сорокина подписала письмо за честные выборы и против насилия.

«Люди, которые уже на протяжении года рвутся к портфелям Белорусской федерации шахмат, совсем оторвались от реальности из-за своих нездоровых амбиций. Они закрывают шахматную школу для детей. Скоро извращенный ум и отсутствие интеллекта станут символом тех, кто сейчас правит белорусскими шахматами.

Эти люди пытались разрушить мою репутацию и мою жизнь своей клеветой. Это попытка провалилась. Теперь они сосредоточили свою агрессию на детях...» – написала Сорокина.

Сорокиной пришлось покинуть пост главы федерации шахмат и уехать из Беларуси после выборов 2020 года.

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