Латвия закончила строить забор на границе с Беларусью 1 26.11.2021, 19:37

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Забор построен на 37-километровом участке границы.

На латвийско-белорусской границе завершена установка временного забора из колючей проволоки, сообщает агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на представителя Государственного агентства обеспечения Латвии Вендию Пикше-Кучму.

Забор построен на 37-километровом участке границы с Беларусью. Страна также намерена установить дополнительные ограждения на участке длиной 23 километра. В целом на эти работы предполагается выделить 3,7 миллиона евро.

После окончания работ начнется обустройство всей латвийско-белорусской границы протяженностью 173 километра и строительство постоянного ограждения на этом участке госграницы длиной 134 километра. Предполагается, что строительство постоянного забора займет не более трех лет.

Напомним, Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если продолжатся попытки перевозки мигрантов в грузовиках. Последняя такая попытка была выявлена минувшей ночью.

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