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Ахметов назвал ложью слова Зеленского о его «втягивании» в госпереворот

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  • 26.11.2021, 19:44
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Ахметов назвал ложью слова Зеленского о его «втягивании» в госпереворот
Ринат Ахметов

Украинский олигарх заявил, что возмущен «распространением этой лжи».

Раскрытая президентом Украины Владимиром Зеленским информация о том, что окружение бизнесмена Рината Ахметова пытается втянуть его в готовящийся в стране государственный переворот, не соответствует действительности, заявил Ахметов. Его слова РБК передала пресс-служба компании «Систем Кэпитал Менеджмент», которую основал бизнесмен.

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом», — сказал Ахметов.

По словам бизнесмена, он продолжит "защищать демократию, экономику и свободу слова на Украине как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны». «И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», — пообещал он.

Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что располагает информацией о готовящейся попытке госпереворота в стране с участием россиян. Украинский лидер сослался на аудиозаписи, на которых представители России и Украины обсуждают участие Ахметова в заговоре. Самого бизнесмена на пленке нет. «Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины», — сказал президент.

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