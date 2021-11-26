Илья Шкурин: Я делал все, что мог, чтобы поддержать своих соотечественников 26.11.2021, 20:01

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Илья Шкурин

Нападающий киевского «Динамо» рассказал, как изменился белорусский спорт после президентских выборов.

Белорусский нападающий киевского «Динамо» Илья Шкурин в интервью польскому изданию рассказал о том, как изменился белорусский спорт после президентских выборов.

- Через неделю после президентских выборов в Беларуси вы отказались играть за сборную. Почему?

– Я сделал это, когда увидел, как стреляют в людей и бросают в них гранаты. Потом были массовые репрессии и беспредел властей. Я делал все, что мог, чтобы поддержать своих соотечественников.

- Кто-нибудь из игроков в тот момент действовал так же, как вы?

– Именно в тот момент – никто из игроков. Но и в других дисциплинах такие ситуации случались, например, баскетболисты бросали играть за сборную.

- Сильно ли изменили те события белорусский спорт?

– Изменилось все, изменился и спорт. У меня есть друзья не только среди спортсменов, которым пришлось бежать из страны и даже сменить гражданство. Некоторые были арестованы. Правительство и спортивные федерации диктуют спортсменам, на чьей стороне встать. Если вы не согласны – ничего хорошего вас не ждет, – сказал Шкурин.

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