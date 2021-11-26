Эрдоган собрался обвалить турецкую лиру 26.11.2021, 20:15

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции пообещал снова понизить ключевую ставку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Измире пообещал вновь понизить ключевую ставку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, пытаются дискредитировать нашу освободительную экономическую войну, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся. Она направлена на рост производства и занятости», — заявил Эрдоган и добавил, что валютные резервы Центрального банка Турции увеличились с 27,5 миллиарда долларов до 127 миллиардов долларов.

Турецкая лира за год потеряла половину своей стоимости, а 23 ноября упала до 13,21 лиры за доллар — это минимум за 20 лет. На момент написания новости национальная валюта торгуется по курсу 12,42 лиры за доллар. Обвал лиры произошел из-за снижения ключевой ставки, которую ЦБ вновь опустил с 16 до 15 процентов 18 ноября, несмотря на рекордный уровень инфляции в стране. 22 ноября Эрдоган заявил, что собирается продолжить снижать ключевую ставку.

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