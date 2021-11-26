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Бутусов: Надо было встать и дать по морде Зеленскому

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  • 26.11.2021, 21:00
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Бутусов: Надо было встать и дать по морде Зеленскому
Юрий Бутусов

Главред издания «Цензор.НЕТ» заявил, что Зеленский вел себя как человек без морали и совести.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 26 ноября после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского сказал, что его пригласили на это мероприятие ради дискредитиации. Трансляцию его общения со СМИ вел канал "Прямий".

"Зеленский пригласил меня, чтобы обидеть, дискредитировать то, о чем я пишу много лет. Упрекнул меня из-за видео с Bayraktar, обвинил меня в гибели наших военных. Это вообще позорно. Честно говоря, если бы не уважение к президента, верховного главнокомандующему, единственным ответом Зеленскому надо было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире просто как человек без морали и совести. Который бросается словами потому что у него статус и затыкает рот с помощью пресс-секретаря. Я уважаю наше государство, наших воинов, которые воюют на фронте. Все, что я пишу, делал для них, защищая их", – сказал Бутусов.

Он добавил, что обязательно расскажет, откуда получил видео удара украинского Bayraktar по оккупантам, когда придет время.

"Потому что ситуация такова: у нас есть человек на Банковой, который имеет статус президента и свое представление о войне. А у военных представление абсолютно другое. Это две разных линии. Я получил от военных видео удара Bayraktar, они гордятся этим, считают, что это необходимо выставить. Поэтому мне все равно, что люди, которые не воевали, а посещали зону ООС как туристы – Зеленский, Ермак и Демченко, – что они об этом думают", – подчеркнул журналист.

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