В Польской пограничной службе рассказали подробности бунта мигрантов в лагере в Венджине 4 26.11.2021, 21:04

5,044

Видеофакт.

В центре содержания мигрантов в городе Венджин на польско-немецкой границе произошел бунт. Сейчас он подавлен, зачинщики задержаны. В пограничном ведомстве Польши рассказали о подробностях случившегося.

Сообщается, что сначала мигранты отказались идти на обед, а потом собрались у забора, окружающего здание, в котором они живут, и начали скандировать «Свобода». После этого беспорядки продолжились — мигранты повредили забор между прогулочными площадками, матрасы в жилых помещениях, зеркала в туалетах, уничтожили некоторые камеры видеонаблюдения и обогреватели, вырвали лампы в комнатах, развели огонь. Для стабилизации ситуации в лагерь были направлены сотрудники полиции и пограничной службы, всего около 680 человек, а также пожарные. Удалось определить наиболее агрессивных участников беспорядков, 10 из них изолированно — пятеро граждан Ирака, гражданин России, гражданин Афганистана, гражданин Индии, гражданин Палестины и человек без гражданства.

Сейчас представители польской пограничной службы оценивают причиненный ущерб, на месте продолжает дежурить полиция.

Всего в Венджине находится около 600 мужчин, половина из них — граждане Ирака. Лагерь является временным. Его создали в начале сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».