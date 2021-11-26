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БОР подвел итоги 27-го дня забастовки

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  • 26.11.2021, 21:37
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БОР подвел итоги 27-го дня забастовки

Массовые увольнения добрались и до сферы культуры.

Команда БОРа подвела итоги двадцать седьмого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку. При условии списочных увольнений данный показатель будет увеличиваться.

Лукашенко начал терять свое «оружие» против Европы: порядка тысячи мигрантов уже покинули страну, еще часть ожидает эвакуационных рейсов. Однако говорить об облегчении миграционного кризиса пока рано.

Массовые увольнения добрались и до сферы культуры. На сегодняшний момент известно о том, что чистки начались в Белгосфилармонии, куда поступил список из 75 человек.

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