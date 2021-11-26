Зеленский: Так боятся моего второго срока... Гордон аж из штанов выбрасывается 16 26.11.2021, 21:45

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О Гордоне Зеленский вспомнил в контексте разговоров о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

26 ноября во время пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский упомянул основателя интернет-издания "Гордон" Дмитрия Гордона. Пресс-марафон транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

О Гордоне Зеленский вспомнил в контексте разговоров о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

"Даже если я не пойду на второй срок... Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!" Господи боже мой, неужели это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен – должен только им… Позорище!" – сказал глава государства.

Гордон 23 ноября в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Петра Порошенко на второй срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

По мнению журналиста, сейчас страной управляет не Зеленский, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Гордон напомнил, что Зеленский обещал быть президентом только один срок, и выразил уверенность, что баллотироваться на второй он не станет.

"Честно скажу: Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше – это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить... Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно", – сказал Гордон.

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