закрыть
27 ноября 2021, суббота, 0:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Так боятся моего второго срока... Гордон аж из штанов выбрасывается

16
  • 26.11.2021, 21:45
  • 10,210
Зеленский: Так боятся моего второго срока... Гордон аж из штанов выбрасывается

О Гордоне Зеленский вспомнил в контексте разговоров о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

26 ноября во время пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский упомянул основателя интернет-издания "Гордон" Дмитрия Гордона. Пресс-марафон транслировался на странице Офиса президента в Facebook.

О Гордоне Зеленский вспомнил в контексте разговоров о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.

"Даже если я не пойду на второй срок... Они так боятся. Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти! Не должен, не должен, не должен!" Господи боже мой, неужели это самое главное? Я не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен – должен только им… Позорище!" – сказал глава государства.

Гордон 23 ноября в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что разочаровался в президенте Зеленском. Он напомнил, что в 2019 году выступал категорически против переизбрания Петра Порошенко на второй срок и публично агитировал голосовать за Зеленского, надеясь, что тот быстро проведет необходимые реформы. Но за два с половиной года президентства Зеленского, по мнению журналиста, в Украине "не была проведена ни одна заметная реформа, даже не стартовала борьба с коррупцией, мы наблюдаем только еще большую концентрацию власти вокруг Офиса президента и давление на свободу слова".

По мнению журналиста, сейчас страной управляет не Зеленский, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Гордон напомнил, что Зеленский обещал быть президентом только один срок, и выразил уверенность, что баллотироваться на второй он не станет.

"Честно скажу: Зеленский для меня умер. Нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас: для меня он закончился, его нет. И дальше – это начало конца. Все, что произошло с вагнеровцами, с покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, которой он не положил конец, с этими реформами, которые не сделаны, с тем, что он не может выйти к людям и объяснить... Мне Зеленский больше неинтересен. Мне уже неинтересно все, что он будет говорить, и все, что он будет делать. Он врал украинцам. Дальше неинтересно", – сказал Гордон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»