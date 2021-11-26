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Курдские правозащитники: Несколько мигрантов в Беларуси задержано

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  • 26.11.2021, 22:05
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Курдские правозащитники: Несколько мигрантов в Беларуси задержано

Их насильно тащат в аэропорт.

Несколько мигрантов сообщили правозащитной организации KurdistanWatch, что их задержали в Беларуси и теперь они вынуждены вернуться в Курдистан.

«Несколько курдских мигрантов в Беларуси сообщили, что они были арестованы белорусской милицией и вынуждены вернуться в Курдистан. Они говорят, что репатриация не является добровольной, подавляющее большинство насильно тащат в аэропорт», — говорится в сообщении организации.

Напомним, 25 ноября борт авиакомпании IRAQI AIRWAYS совершил эвакуационный рейс из Минска в Эрбиль, 26 ноября должен состояться еще один.

Раннее Маджид Ал-Кинани, консул Ирака в России и Беларуси заявлял, что в Ираке готовы помочь всем желающим вернуться на родину, даже если это будет 10 тысяч человек. Он отметил, что все возвращаются добровольно.

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