Курдские правозащитники: Несколько мигрантов в Беларуси задержано 4 26.11.2021, 22:05

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Их насильно тащат в аэропорт.

Несколько мигрантов сообщили правозащитной организации KurdistanWatch, что их задержали в Беларуси и теперь они вынуждены вернуться в Курдистан.

«Несколько курдских мигрантов в Беларуси сообщили, что они были арестованы белорусской милицией и вынуждены вернуться в Курдистан. Они говорят, что репатриация не является добровольной, подавляющее большинство насильно тащат в аэропорт», — говорится в сообщении организации.

Напомним, 25 ноября борт авиакомпании IRAQI AIRWAYS совершил эвакуационный рейс из Минска в Эрбиль, 26 ноября должен состояться еще один.

Раннее Маджид Ал-Кинани, консул Ирака в России и Беларуси заявлял, что в Ираке готовы помочь всем желающим вернуться на родину, даже если это будет 10 тысяч человек. Он отметил, что все возвращаются добровольно.

Several Kurdish migrants in Belarus has told KurdistanWatch that they have been arrested by the Belarusian police and are forced to return to the Kurdistan Region; they say the repatriation isn't voluntary, a large majority are forcefully dragged to the airport. — Kurdistan Watch (@KurdistanWatch) November 26, 2021

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