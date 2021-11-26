Новый штамм коронавируса назвали «Омикрон» 2 26.11.2021, 22:15

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Он внесен в список «вызывающих беспокойство».

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

«ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство ((VOC) под названием „омикрон“», — говорится в сообщении.

ВОЗ отмечает, что впервые информация о нем поступила из Южной Африки 24 ноября: «Этот вариант имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство».

При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта. Компании BioNTech и Pfizer тоже сообщили, что начала тестировать свою вакцину против нового варианта COVID. На оценку препарата потребуется две недели.

Напомним, в Ботсване, а также в Южной Африке ученые обнаружили новый вариант коронавируса — B.1.1.529. Он несет в себе 32 мутации и потенциально устойчив к вакцинам. Первым, кто обратил внимание на распространение нового штамма коронавируса, был вирусолог из Имперского колледжа Лондона доктор Том Пикок.

Он рассказал, что новый вид вируса потенциально может быть «хуже, чем другие виды», включая доминирующий в мире штамм «дельта».

Первые случаи заражения омикрон-штаммом уже зафиксированы в Бельгии, Гонконге и Израиле.

Из-за нового штамма коронавируса авиасообщение с отдельными африканскими странами приостановили Израиль, Германия, Великобритания, Франция, Россия и другие.

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