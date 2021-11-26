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В октябре предприятия Беларуси уволили 63 тысячи человек

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  • 26.11.2021, 22:24
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В октябре предприятия Беларуси уволили 63 тысячи человек

Больше всего увольняли в октябре было в промышленности.

Белорусские предприятия в октябре уволили почти 63,1 тысячи человек, а трудоустроили — на 6 823 человек меньше. Это следует из данных Белстата.

Больше всего увольняли в октябре было в промышленности — 13 251 человека. Отдавали трудовые основном в обрабатывающей — там потеряли работу 10 942 человек, а на их места пришли 8619. За месяц отток кадров в промышленности составил 1456 человек, в обрабатывающих отраслях — 2323.

В рекордсменах по сокращению количества занятых в октябре также значится сельское хозяйство. Здесь было уволено 10 360 человек, а принято на работу на 4264 человека меньше.

Теряла в октябре кадры строительная отрасль — минус составил 2118 человек (уволено 4985, а принято 2867), транспортная — 845 (3119 против 2274 соответственно), сфера административных и вспомогательных услуг — 1739 (2583 против 844).

Высокая текучесть кадров в торговле (уволили 8958), здравоохранении (4871) и образовании (6749).

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