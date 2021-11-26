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В Лондоне машинисты метро устроили масштабную забастовку

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  • 26.11.2021, 22:39
В Лондоне машинисты метро устроили масштабную забастовку

Акция стала самой крупной забастовкой с 2018 года.

В Лондоне бастуют машинисты метро - акция стала самой большой забастовкой с 2018 года, в работе метро значительные перебои. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 26 ноября.

Круглосуточная забастовка началась в 04:30 по Гринвичу и привела к приостановке движения линий Пикадилли, Ватерлоо и Сити, а также задержкам на линиях Jubilee, Central, Victoria и Northern.

В то же время Transport for London (TfL) заявил, что предоставляет 58% своих обычных услуг.

Отметим, что забастовка 2 тысяч членов профсоюза железнодорожного, морского и транспортного транспорта (RMT) началась из-за разногласий относительно планов TfL заставить машинистов метро работать ночью.

Забастовка коснулась пяти линий, где TfL использовала специализированных водителей Night Tube. При этом линии Ватерлоо и Сити также были приостановлены.

С начала пандемии движение ночное метро в пятницу и субботу было приостановлено, но должно было перезапуститься с ограниченным обслуживанием в субботу.

В свою очередь магазины в центре Лондона говорят, что забастовка может повлиять на продажи в "черную пятницу".

При этом TfL говорит, что не намерена вести переговоры с лидерами RMT.

"Мы остаемся открытыми для разговора, но пока нет конкретных планов", - заявил представитель компании.

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