Зеленский назвал реформы, которыми он доволен 3 26.11.2021, 23:02

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Владимир Зеленский

Президент Украины оценил свою работу в ходе пресс-марафона.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реформы, которыми доволен за 2,5 года работы. Об этом он сказал на пресс-марафоне в пятницу, 26 ноября, передает korrespondent.net.

"Я доволен результатами сделанными. Не все, что мы обещали, сделано, но нам все же давали 5 лет, а не 2,5", - сказал Зеленский.

По его словам, он доволен земельной реформой, инфраструктурной реформой и "очень доволен" цифровизацией.

"Цифровизация - это самый главный шаг в борьбе с коррупцией", - пояснил Зеленский.

"Я с самого начала говорил, что цифровизация, которой в нашем государстве нет, это быстрые результаты и скорые победы, чтобы лишить наше общество общения с чиновником", - добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский причислил к победам деолигархизацию - это шаг по уменьшению коррупции и влияния на политику, уточнил президент.

"Мы обещали бороться с олигархами. И мы боремся", - заверил Зеленский.

В то же время, говоря о судебной реформе, Зеленский сказал, что его команда начала реформу и работу с правоохранительными органами, но на это нужно время, потому что "это сложный и долгий процесс".

Наконец, Зеленский упомянул реформу оборонного сектора. По его словам, есть две программы, ракетная и программа флота, которые должны реализоваться быстрее. Однако новый министр обороны уже начал их реализовывать.

"Я доволен министром инфраструктуры, я доволен Юлией Свириденко - первым вице-премьером. Я считаю, что у нас наконец-то появился (или появилась) министр экономики. Я считаю, что она профессиональный человек. Я считаю, что у нас честный и профессиональный министр здравоохранения", - подытожил Зеленский.

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