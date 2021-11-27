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Французские рыбаки заблокировали несколько портов для британских судов

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  • 27.11.2021, 8:19
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Французские рыбаки заблокировали несколько портов для британских судов

Перекрыт и доступ к туннелю под Ла-Маншем.

Французские рыбаки в пятницу, 26 ноября, временно заблокировали для британских судов вход в порты Кале, Сен-Мало и Уистреама, а также доступ для поездов и грузовиков к туннелю под Ла-Маншем. На такие меры они пошли в знак протеста против ограничений со стороны Великобритании на выдачу лицензий на рыбный промысел, передает агентство dpa (перевод — dw.com).

Конфликт разгорелся из-за лицензий на вылов рыбы в акватории у островов Джерси и Гернси, которые относятся к владениям британской короны. Эти острова расположены гораздо ближе к французскому побережью, чем к британскому.

После выхода Великобритании из состава Евросоюза французским рыбакам приходится подавать заявки на получение разрешений на промысел. Поскольку ряд запросов были отклонены, Франция предъявила Великобритании обвинение в несоблюдении договоренностей по "Брекзиту". Лондон же заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС.

По словам главы местного рыболовецкого объединения Оливье Лепретра, французские рыбаки хотят оказать давление на британское правительство в вопросе лицензий, поскольку считают несправедливым, что у британцев есть выход на европейский рынок, а владельцы французских судов допуска в британские воды лишены.

Еврокомиссия призвала Францию и Великобританию как можно скорее урегулировать возникшие противоречия.

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