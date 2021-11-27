Лукашенко осознал, что его подорвала «иракская бомба» 10 27.11.2021, 8:24

23,454

Диктатор проиграл в кейсе с мигрантами.

Вчерашнее выступление Лукашенко перед "мигрантами" - это свидетельство того самого краха всех возможных инициатив и стратегий, которые были связаны с этой авантюрой, пишет телеграм-канал CYNIC.

Поскольку план "Прорыв" оказался полностью провальным, нужно оправдаться.

Как верно подметили читатели, ситуация следующая: нагадил в лифте, а он застрял между этажами.

Но нам следует выделить целых 3 посыла, которые назвал Лукашенко:

1) Диктатор объявил, что "он вообще в ситуацию не вмешивается" - это туристы хотят восстановить семьи (прорывая границу?), поэтому нужно клянчить помощь у Европы, но он не будет - пусть разбираются сами "туристы". Вообще это значит, что Лукашенко катастрофически боится, что Европа ему опять покажет "фигу", поэтому всю ответственность переводит на Польшу и Германию. Напоминает Горбачева и его "Давайте без меня".

Но, в свою очередь, мы видим другой призыв (и его следует улавливать) - он советует мигрантам прорываться маленькими группами. Это обозначает, что Польше придется тратить больше ресурсов на охрану границы. Это элемент шантажа, который я бы назвал вынужденным. Лукашенко принял свое поражение, поэтому, стремясь убрать токсичный кейс мигрантов с городов Беларуси, он хочет заняться их самоорганизацией, чтобы ситуация со старой партией "решилась сама собой".

2) Лукашенко ввязывается в "двойное китайское" предупреждение - он сам рассказал о том, что сейчас в Беларусь начнут проникать афганцы. Это, на самом деле, свидетельствует о кризисе "тропы": все источники были иссушены, осталось несколько незначительных или опасных регионов, куда соваться не хочется. Афганистан - зона не менее неудобная, но оттуда "поток" даже не нужно привлекать обещаниями - люди бегут самостоятельно, чем может воспользоваться Лукашенко.

Но возникает проблема дороги - она должна пролегать через Россию, которая сейчас старается прикинуться кустом в камуфляже.

В итоге кризис идей и провал базовой стратегии подтверждает ту простую озвученную мной истину - плана "Отступление" не было: все надеялись на то, что удастся продавить Европу.

А Россия проверяла Запад, готовясь отпрыгнуть. Так Путин подставил Лукашенко под гильотину, а сам стал хамелеоном. Кстати, Лукашенко приятно быть инструментом в чьих-то руках? Причем ржавым...

3) Лукашенко осознал, что его подорвала "иракская бомба": голоса избитых услышаны - реакция на самом Востоке достаточно однозначная - "Лукашенко нас использовал в политической игре. Он пытал нас. Ему нужно отомстить".

Фиксация "всеобщей любви" - это игра с самими мигрантами, чтобы они в дальнейшем либо реализовали маленькие прорывы, либо по прибытию на Родину никому не рассказывали о подробностях своего "заключения": а их избивали, кормили гнилью, держали в антисанитарных условиях...

Итог: у Лукашенко нет ни идеи, ни плана. Есть желание "открутить" ситуацию до точки, когда прорыв еще не был организован, а мигранты толпились у границы. Теперь, от беспомощности и бессилия, приходится снимать нелепые сценки, чтобы попытаться на "авось" свести конфликт на нет. Афганцы - это шизофрения: "никогда не отступай". Это очередная попытка заставить Запад идти на переговоры на условиях Лукашенко.

Вот только Лукашенко - торба с дустом. Никому уже не нужен. Проиграл все рычаги давления в кейсе с мигрантами.

Даже Москва начала искать ему альтернативу и уже торгуется с Западом по поводу компромисса, реализуя план "Б" - уступок по Беларуси с обеих сторон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».