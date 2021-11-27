Зеленский вышел на тропу войны с Ахметовым 3 Сергей Руденко, «Немецкая волна»

27.11.2021, 8:29

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Пресс-конференция президента Украины напоминала сведение счетов.

На 1-2 декабря в Украине при участии Рината Ахметова и России был намечен государственный переворот. Такое сенсационное заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский. По его словам, существует агентурная и звуковая информация о попытках втянуть олигарха в процесс свержения существующей украинской власти. После слов Зеленского курс еврооблигаций компании "ДТЭК Энерго", принадлежащей Ахметову, обвалился на 11,6%. Это - первый, но, к сожалению, не последний результат пятичасового пресс-марафона Зеленского.

Подъем с переворотом

Несколько дней тому назад, когда представители президентской партии "Слуга народа" отказались от участия в эфирах телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих Ахметову, вряд ли кто-то предполагал, что Зеленский публично обвинит его в подготовке государственного переворота. Уверен, не ожидал этого и сам олигарх, начавший свой бизнес еще в лихие 90-е в Донбассе. Надо сказать, что на протяжении последних 30 лет он всегда находил общий язык со всеми украинскими президентами. Зеленский оказался исключением.

Что произошло между Ахметовым и Зеленским, точно знают только они сами. Почему Ахметов, предприятия которого являются лидерами среди налогоплательщиков в стране, оказался врагом украинского государства, Зеленский, к сожалению, не уточнил. Как и не привел веских доказательств участия олигарха в якобы готовящемся перевороте. Ведь если они есть, Ахметовым давно уже должны заниматься спецслужбы, а не президент, озвучивающий публично эти обвинения.

Понятно, Зеленского раздражает, что "Украина" и "Украина 24", долгое время сохранявшие к нему нейтралитет, в последнее время превратились в информационные площадки для тех, кто оппонирует нынешнему президенту. Бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший главный военный разведчик страны Василий Бурба и многие другие политики, критикующие действия главы государства, - частые и желанные гости на этих каналах. Конечно, это не может нравиться Зеленскому. Поэтому, очевидно, у президентского окружения и возникла идея привязать Ахметова к государственному перевороту. Но почему он должен состояться 1 декабря? Здесь все очень просто: именно на эту дату намечены акции протеста возле офиса президента. Основное требование - уволить главу президентской канцелярии Андрея Ермака, якобы причастного к провалу спецоперации по "вагнеровцам".

Спецоперация "Бурба"

На протяжении последних 15 месяцев ахиллесовой пятой команды Зеленского был "Вагнергейт". Все это время руководство украинского государства рассказывало обществу разные небылицы о спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер". В начале оно пыталось доказать, что эта история - выдумка чистой воды. Затем - что эта спецоперация - дело рук Москвы. Позже - что план по захвату головорезов, воевавших в Донбассе, угрожал безопасности других людей. Словом, от полного отрицания через возмущение до принятия.

17 ноября Bellingcat обнародовал свое расследования, которое подтвердило: украинские спецслужбы действительно готовились к поимке 33 "вагнеровцев", которые могли бы стать важными свидетелями преступлений Российской Федерации на территории украинского государства. Но спецоперацию по указанию Зеленского и Ермака отложили. В итоге она была провалена. И за это, как говорит бывший начальник ГУР МО Василий Бурба, должны ответить президент и глава его администрации.

Собственно, в последнюю неделю от Зеленского ждали хоть какой-то реакции на обнародованную информацию. На пресс-конференции он заявил журналистам: все, что касается спецоперации, - личная авантюра Бурбы. Нынешний президент считает, что он - ставленник Петра Порошенко, и именно поэтому весь план был попыткой экс-руководителя ГУР МО поссорить Зеленского с мировым сообществом, в частности, с Турцией.

Общаясь с журналистами, украинский президент так и не смог дать окончательный ответ: а кто же провалил эту спецоперацию, которую два года готовили украинские разведчики. Бурба? Если он, то каковы были его мотивы? Порошенко? Каким образом и благодаря чему? Сам Зеленский и Ермак? Почему оба пытаются взвалить всю вину на бывшего руководителя ГУР МО? Ответы на эти вопросы мы, наверняка, получим уже после президентского срока Зеленского.

Война в четвертом измерении

Публичные пререкания Владимира Зеленского с журналистами превратили нынешний пресс-марафон в сведение личных счетов со стороны президента. Шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который первым обнародовал информацию по "Вагнергейту", был обвинен во всех мыслимых и немыслимых грехах. Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, опубликовавший накануне фильм-расследование о том, с каким размахом (с привлечением вертолетов МЧС) президент и глава его администрации отмечали 50-летие последнего в Карпатах, также услышал упреки в свой адрес от Зеленского.

В итоге мы не услышали много важного от президента. К сожалению, личные обиды на олигархов, Порошенко и журналистов не позволили главе государства дать четкие и внятные ответы на многие вопросы, которые действительно волнуют страну. Да, Зеленский комментировал возможность широкомасштабной войны с Россией. Да, он говорил об энергобезопасности страны. Да, президент пытался рассуждать о реформах. Но все это звучало неубедительно. Поскольку на пресс-марафоне Владимир Александрович больше говорил о личном, а не о общественном. И это, пожалуй, главный итог общения Зеленского с журналистами.

Сергей Руденко, «Немецкая волна»

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