закрыть
27 ноября 2021, суббота, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский вышел на тропу войны с Ахметовым

3
  • Сергей Руденко, «Немецкая волна»
  • 27.11.2021, 8:29
  • 4,336
Зеленский вышел на тропу войны с Ахметовым

Пресс-конференция президента Украины напоминала сведение счетов.

На 1-2 декабря в Украине при участии Рината Ахметова и России был намечен государственный переворот. Такое сенсационное заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский. По его словам, существует агентурная и звуковая информация о попытках втянуть олигарха в процесс свержения существующей украинской власти. После слов Зеленского курс еврооблигаций компании "ДТЭК Энерго", принадлежащей Ахметову, обвалился на 11,6%. Это - первый, но, к сожалению, не последний результат пятичасового пресс-марафона Зеленского.

Подъем с переворотом

Несколько дней тому назад, когда представители президентской партии "Слуга народа" отказались от участия в эфирах телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих Ахметову, вряд ли кто-то предполагал, что Зеленский публично обвинит его в подготовке государственного переворота. Уверен, не ожидал этого и сам олигарх, начавший свой бизнес еще в лихие 90-е в Донбассе. Надо сказать, что на протяжении последних 30 лет он всегда находил общий язык со всеми украинскими президентами. Зеленский оказался исключением.

Что произошло между Ахметовым и Зеленским, точно знают только они сами. Почему Ахметов, предприятия которого являются лидерами среди налогоплательщиков в стране, оказался врагом украинского государства, Зеленский, к сожалению, не уточнил. Как и не привел веских доказательств участия олигарха в якобы готовящемся перевороте. Ведь если они есть, Ахметовым давно уже должны заниматься спецслужбы, а не президент, озвучивающий публично эти обвинения.

Понятно, Зеленского раздражает, что "Украина" и "Украина 24", долгое время сохранявшие к нему нейтралитет, в последнее время превратились в информационные площадки для тех, кто оппонирует нынешнему президенту. Бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, экс-глава МВД Арсен Аваков, бывший главный военный разведчик страны Василий Бурба и многие другие политики, критикующие действия главы государства, - частые и желанные гости на этих каналах. Конечно, это не может нравиться Зеленскому. Поэтому, очевидно, у президентского окружения и возникла идея привязать Ахметова к государственному перевороту. Но почему он должен состояться 1 декабря? Здесь все очень просто: именно на эту дату намечены акции протеста возле офиса президента. Основное требование - уволить главу президентской канцелярии Андрея Ермака, якобы причастного к провалу спецоперации по "вагнеровцам".

Спецоперация "Бурба"

На протяжении последних 15 месяцев ахиллесовой пятой команды Зеленского был "Вагнергейт". Все это время руководство украинского государства рассказывало обществу разные небылицы о спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер". В начале оно пыталось доказать, что эта история - выдумка чистой воды. Затем - что эта спецоперация - дело рук Москвы. Позже - что план по захвату головорезов, воевавших в Донбассе, угрожал безопасности других людей. Словом, от полного отрицания через возмущение до принятия.

17 ноября Bellingcat обнародовал свое расследования, которое подтвердило: украинские спецслужбы действительно готовились к поимке 33 "вагнеровцев", которые могли бы стать важными свидетелями преступлений Российской Федерации на территории украинского государства. Но спецоперацию по указанию Зеленского и Ермака отложили. В итоге она была провалена. И за это, как говорит бывший начальник ГУР МО Василий Бурба, должны ответить президент и глава его администрации.

Собственно, в последнюю неделю от Зеленского ждали хоть какой-то реакции на обнародованную информацию. На пресс-конференции он заявил журналистам: все, что касается спецоперации, - личная авантюра Бурбы. Нынешний президент считает, что он - ставленник Петра Порошенко, и именно поэтому весь план был попыткой экс-руководителя ГУР МО поссорить Зеленского с мировым сообществом, в частности, с Турцией.

Общаясь с журналистами, украинский президент так и не смог дать окончательный ответ: а кто же провалил эту спецоперацию, которую два года готовили украинские разведчики. Бурба? Если он, то каковы были его мотивы? Порошенко? Каким образом и благодаря чему? Сам Зеленский и Ермак? Почему оба пытаются взвалить всю вину на бывшего руководителя ГУР МО? Ответы на эти вопросы мы, наверняка, получим уже после президентского срока Зеленского.

Война в четвертом измерении

Публичные пререкания Владимира Зеленского с журналистами превратили нынешний пресс-марафон в сведение личных счетов со стороны президента. Шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, который первым обнародовал информацию по "Вагнергейту", был обвинен во всех мыслимых и немыслимых грехах. Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, опубликовавший накануне фильм-расследование о том, с каким размахом (с привлечением вертолетов МЧС) президент и глава его администрации отмечали 50-летие последнего в Карпатах, также услышал упреки в свой адрес от Зеленского.

В итоге мы не услышали много важного от президента. К сожалению, личные обиды на олигархов, Порошенко и журналистов не позволили главе государства дать четкие и внятные ответы на многие вопросы, которые действительно волнуют страну. Да, Зеленский комментировал возможность широкомасштабной войны с Россией. Да, он говорил об энергобезопасности страны. Да, президент пытался рассуждать о реформах. Но все это звучало неубедительно. Поскольку на пресс-марафоне Владимир Александрович больше говорил о личном, а не о общественном. И это, пожалуй, главный итог общения Зеленского с журналистами.

Сергей Руденко, «Немецкая волна»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»