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Солдаты польской механизированной дивизии показали, как выглядело боевое дежурство на границе этой ночью

  • 27.11.2021, 8:36
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Солдаты польской механизированной дивизии показали, как выглядело боевое дежурство на границе этой ночью

Военные заступили на вахту после попытки Таракана поднять мигрантов на новый штурм.

Ночная смена солдат польской 16-й механизированной дивизии показала, как выглядело их боевое дежурство на границе с Беларусью.

«Бойцы 16-й механизированной дивизии и вспомогательные подразделения уже готовы к выполнению задач на границе», — заверили польские военные.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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