Генсек НАТО: Москва заплатит высокую цену за действия против Украины 2 27.11.2021, 9:12

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Кремль предупредили о последствиях эскалации на украинском направлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи стран-союзниц, которая состоится в Риге на следующей неделе, выступил с предостережением в адрес Москвы, сообщает dw.com.

Обращаясь к властям РФ, глава Североатлантического альянса вновь поставил им в вину то, что они стягивают в регион у границ Украины войска, бронетранспортеры и другую тяжелую технику. К этому, по его словам, добавилась агрессивная риторика со стороны России. "Мы, конечно, обеспокоены тем, что мы видим в Украине и вокруг нее", - указал генсек альянса.

По его словам, НАТО проводит внимательный мониторинг ситуации вокруг Украины и делится данными с союзниками. Сейчас нет уверенности в том, какими могут быть следующие действия России. Но тот факт, что концентрация войск продолжается и Россия уже использовала свои войска против Украины, дает повод для тревоги, отметил Столтенберг.

Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины и по-прежнему осуществляет кибератаки против этой страны. Все это - причины для серьезной обеспокоенности, сказал Столтенберг.

Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую "эскалацию". В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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