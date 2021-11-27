закрыть
27 ноября 2021, суббота, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО: Москва заплатит высокую цену за действия против Украины

2
  • 27.11.2021, 9:12
  • 2,460
Генсек НАТО: Москва заплатит высокую цену за действия против Украины

Кремль предупредили о последствиях эскалации на украинском направлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи стран-союзниц, которая состоится в Риге на следующей неделе, выступил с предостережением в адрес Москвы, сообщает dw.com.

Обращаясь к властям РФ, глава Североатлантического альянса вновь поставил им в вину то, что они стягивают в регион у границ Украины войска, бронетранспортеры и другую тяжелую технику. К этому, по его словам, добавилась агрессивная риторика со стороны России. "Мы, конечно, обеспокоены тем, что мы видим в Украине и вокруг нее", - указал генсек альянса.

По его словам, НАТО проводит внимательный мониторинг ситуации вокруг Украины и делится данными с союзниками. Сейчас нет уверенности в том, какими могут быть следующие действия России. Но тот факт, что концентрация войск продолжается и Россия уже использовала свои войска против Украины, дает повод для тревоги, отметил Столтенберг.

Россия продолжает незаконную аннексию Крыма, дестабилизирует ситуацию на востоке Украины и по-прежнему осуществляет кибератаки против этой страны. Все это - причины для серьезной обеспокоенности, сказал Столтенберг.

Правительство в Москве должно предотвратить дальнейшую "эскалацию". В противном случае ему придется "заплатить высокую цену", подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»