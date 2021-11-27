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В стиле резиденции Шерлока Холмса или дворянской усадьбы: какие двухэтажные квартиры можно купить в Минске

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  • 27.11.2021, 9:20
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В стиле резиденции Шерлока Холмса или дворянской усадьбы: какие двухэтажные квартиры можно купить в Минске

Ценник начинается от $150 тысяч.

Сайт zerkalo.io собрал информацию о самых интересных из выставленных на продажу в столице двухэтажных квартирах.

Дворец и квартира в одном флаконе

Необычная квартира с двумя уровнями площадью 360 м² и девятью комнатами в центре Минска. Сюда входят гостиная с камином, четыре спальни, кабинет, две бытовые комнаты, а еще помещение для занятия спортом. Кроме того, есть кухня на 26 м², четыре санузла, сауна и джакузи.

Квартира продается со всей бытовой техникой и мебелью. Она, как пишут в объявлении, от Versace и делалась по индивидуальному заказу, а при отделке использовались импортные и высококачественные материалы.

В комнатах дубовый паркет, установлены кондиционеры. Жилье находится по улице Грибоедова, 4, и стоит 2 691 360 рублей, или 1 080 000 долларов.

В доме 1917 года и с дворянскими интерьерами

Эта двухуровневая четырехкомнатная квартира площадью 118,9 м2 расположилась в кирпичном доме в Троицком предместье по адресу: улица Старовиленская, 14. Как указано в объявлении, дом построили еще в 1917 году, в 1983 реконструировали, а сейчас он является историко-культурной ценностью. Крыша выложена черепицей, а на окнах — в духе времени постройки дома и нынешнего интерьера — деревянные стеклопакеты.

Ремонт здесь делали, используя, если верить владельцам, качественные импортные материалы. Жилая площадь квартиры — 82,9 м2. Высота помещений на первом этаже 2,50 м, на втором — 3,03 м. Кухня встроенная и со всей необходимой техникой. Есть два санузла, причем один из них и с ванной, и с душевой кабиной.

А из окон открывается шикарный вид на набережную Свислочи. Просят за такую квартиру 1 381 617 рублей, или 555 000 долларов.

На 25 и 26 этажах и с дизайнерским ремонтом

За дизайнерскую квартиру на самом верху дома по улице Богдановича, 140, владельцы просят 784 161 рублей, или 315 000 долларов.

В оформлении интерьера много элементов ручной работы: шкаф-ширма в коридоре, имитация дымохода из нержавеющей стали над биокамином (а на самом деле это шкаф), амбарные двери в гардеробную ручной работы, дизайнерские батареи и многое другое.

Пол здесь итальянский и наливной, к тому же с подогревом в зоне кухни, лоджии и на всем пространстве первого этажа. На второй ведет удобная лестница с подсветкой. А еще в квартире разделены зоны освещения за счет использования светодиодов, точечных светильников, дизайнерских люстр и бра.

В помещении четыре комнаты: кухня-столовая с выходом на лоджию с барной стойкой и санузел на первом этаже, две спальни, кабинет, игровая комната и еще один санузел на втором этаже. Площадь квартиры — 138.2 м2.

Есть вся мебель и техника. На кухне, например, профессиональная поварская столешница из нержавеющей стали, а кроме всего необходимого — кофемашина, телевизор и посудомойка. В спальнях для взрослых можно найти гардеробные, а на лоджии хозяева сделали подогрев пола и поставили кресло-качалку.

Просторная и с мансардой

Эта пятикомнатная двухуровневая квартира с современным ремонтом находится в Уручье, на улице Стариновской, 31.

Как пишут авторы объявления, в помещении свободная планировка, ремонт нестандартный, а все комнаты оснащены высококачественной бытовой техникой и импортной мебелью. Площадь всего пространства — 142.5 м2. Судя по фото, на первом этаже находится кухня с большой гостиной, а на втором спальня и две комнаты, которые можно использовать как кабинет или детскую.

Чтобы стать владельцем такой квартиры, придется заплатить 547 668 рублей, или 220 000 долларов.

В центре Минска и с итальянской мебелью

Эта четырехкомнатная и двухуровневая квартира с ремонтом и всей необходимой мебелью. К тому же, как утверждают авторы объявления, она светлая и очень уютная. Продается такое жилье за 592 477 рублей, или 238 000 долларов.

Квартира находится на 10 и 11 этажах, ее площадь — 113.2 м2. В распоряжении жильцов две просторные лоджии. На первом этаже кухня со встроенным немецким оборудованием, гостиная с итальянской мебелью, и санузел, выложенный испанской плиткой. На втором — спальня, кабинет и жилая комната, а еще дополнительный санузел.

Адрес апартаментов — улица Сторожовская, 8.

В стиле резиденции Шерлока Холмса

«Эксклюзивная двухуровневая квартира для истинного ценителя», как пишут в объявлении, расположилась на улице Димитрова, 5. А просят за атмосферу резиденции известного сыщика 1 481 193 рублей, или 595 000 долларов.

Про «уникальный авторский ремонт в стиле резиденции Шерлока Холмса» тоже пишут нынешние владельцы. В квартире четыре комнаты: просторная кухня-гостиная с настоящим камином, кабинет и две спальни, причем с выходом к уборным. Из нежилых помещений есть гардеробная, дополнительный гостевой санузел и постирочная.

Общая площадь этой «резиденции» — 249.1 м2.

Пентхаус с террасой на крыше

Площадь квартиры — 210 м², а площадь террасы на крыше, которая также находится в распоряжении владельца жилья, — 151.2 м2. Авторы объявления утверждают, что на этой крыше можно организовать, например, бассейн, зоны отдыха с грилем, мини-сад, домашний кинотеатр, сауну, зону SPA и прочее. Находится этот пентхаус возле парка Челюскинцев, по адресу Инструментальный переулок, 9.

Всего в квартире пять комнат. На первом уровне расположены гостиная, две просторные спальни, кухня, санузел и гардеробная. На втором — еще одна спальня, кабинет, гардеробная, терраса и дополнительный санузел.

Полы с подогревом, выложены паркетной доской и плиткой. Есть встроенная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Окна здесь панорамные, «в пол», за счет чего всегда будет большое количество естественного света. Высота потолков — от 3 метров.

Чтобы стать владельцами пентхауса и жарить на крыше шашлыки (ну, как вариант), придется заплатить 994 308 рублей, или 399 000 долларов.

С простым ремонтом и «бабушкиным» ковром

Еще один пример из Уручья, но уже с более простым ремонтом. Правда, и стоит она дешевле предыдущих — 373 410 рублей, или 150 000 долларов.

В четырехкомнатной квартире на улице Острошицкой, 10, два этажа, общая площадь жилья — 121.4 м2.

Здесь есть просторная кухня, гостиная, небольшая библиотека, спальня и две жилые комнаты, а еще большой балкон. Находится она на третьем и четвертом этажах 15-этажного дома.

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