Соратник Навального: Это агония, Лукашенко загнан в угол по всем направлениям 3 27.11.2021, 9:30

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Диктатор понимает, что хорошего выхода у него нет.

— Лукашенко — это человек, глубоко загнанный в угол и абсолютно понимающий это, то есть отдающий себе отчет в том, что хорошего выхода у него нет, кроме как говорить, что у него была поддержка 80%, а сейчас вообще стала 90%. При том, что мы все видели и хорошо знаем, что белорусы обо всем этом думают, — рассуждает российский экономист и политический деятель Владимир Милов, соратник Алексея Навального на канале Навальный LIVE.

Он не исключает, что миграционный кризис, который прибавил еще больше проблем белорусскому правителю, может перекинуться и на Россию.

— Вот он от отчаяния и, я думаю, не без помощи Путина, устроил эту мигрантскую атаку на страны-соседи ЕС. По факту, эта атака сегодня захлебнулась. И Польша, и Литва, и Латвия показали, что готовы оказать сопротивление и не пропускать незаконных мигрантов через свою границу, то есть защита границы была организована достаточно эффективно.

И Лукашенко оказался перед дилеммой: сейчас он вынужден начать депортировать мигрантов. Бумерангом вся эта история может ударить и по нам. Почему бы мигрантам не двинуться в Россию? Ведь это легкий способ, у нас же, как говорят, союзное государство. И часть из них уже в Россию просачиваются.

И перспектива на самом деле угрожающая, если процесс станет массовым, мы можем увидеть на российско-белорусской границе такую же картинку противостояния, как на белорусско-польской.

Тем более, что, как я вижу, Лукашенко сам не готов полностью брать на себя ответственность за этих людей. Хоть по всем Международным конвенциям именно Беларусь как первая страна прибытия обязана обеспечить им все необходимые условия.

Получается, Лукашенко сам себе создал эту ловушку с мигрантами. Блицкрига не получилось. Да, Европа оказалась встревожена, но смогла нормально на это отреагировать, — отметил Милов.

Политик считает, что благоприятных прогнозов для Лукашенко сегодня нет ни в одном направлении.

— Он загнан в угол по всем направлениям. Экономика Беларуси трещит по швам. Путин денег не дает. Он видит в нем тактического союзника против белорусской народной революции, но как-то спасать не собирается. Путин плохо относится к Лукашенко за неподконтрольность и нежелание влиться в состав РФ на путинских условиях.

Белорусы Лукашенко тоже не любят, мигрантская атака на Европу захлебнулась. А еще за все, что он устроил, сейчас прилетят новые европейские санкции. Куда ему деваться? Соответственно, он держится только на штыках.

То, что мы наблюдаем, в частности, то, как он себя ведет во время того же интервью BBC, — это агония. Так не выглядит человек, который уверен в себе, и у него завтра все будет хорошо. Он не похож на лидера, который контролирует ситуацию и твердо смотрит в завтрашний день.

Меня это убеждает в том, что так или иначе ему осталось недолго. Да, уличные протесты утихомирили путем невероятных репрессий, но при первой же возможности это недовольство прорвется.

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