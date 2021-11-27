В Польше показали деревянные «мосты», по которым белорусские силовики направляют мигрантов через границу 1 27.11.2021, 9:37

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Конструкции сделаны слишком качественно для условий, в которых находятся нелегалы.

Польская полиция показала, как выглядят «мосты», специально подготовленные белорусским режимом для людей, которые насильно вытесняются на польскую территорию и Европейский Союз.

На фоне этих сооружений действительно видны белорусские военные по другую сторону границы, а «мосты» сделаны слишком качественно для условий, в которых находятся мигранты.

Kiedy większość korzysta już z uroków rozpoczętego weekendu my właśnie tak powstrzymujemy nielegalne wkroczenie na teren 🇵🇱🇪🇺. Tak wyglądają „kładki” specjalnie przygotowane przez reżim białoruski dla osób, które są siłą wpychane na teren Polski i Unii Eueopejskiej.#NaGranicy pic.twitter.com/XBMbkQIN11 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 26, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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