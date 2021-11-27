В Польше показали деревянные «мосты», по которым белорусские силовики направляют мигрантов через границу

В Польше показали деревянные «мосты», по которым белорусские силовики направляют мигрантов через границу1
- 27.11.2021, 9:37
- 7,736
Конструкции сделаны слишком качественно для условий, в которых находятся нелегалы.
Польская полиция показала, как выглядят «мосты», специально подготовленные белорусским режимом для людей, которые насильно вытесняются на польскую территорию и Европейский Союз.
На фоне этих сооружений действительно видны белорусские военные по другую сторону границы, а «мосты» сделаны слишком качественно для условий, в которых находятся мигранты.
Kiedy większość korzysta już z uroków rozpoczętego weekendu my właśnie tak powstrzymujemy nielegalne wkroczenie na teren 🇵🇱🇪🇺. Tak wyglądają „kładki” specjalnie przygotowane przez reżim białoruski dla osób, które są siłą wpychane na teren Polski i Unii Eueopejskiej.#NaGranicy pic.twitter.com/XBMbkQIN11— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 26, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.