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В небе над Гомелем запечатлели яркий метеор

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  • 27.11.2021, 10:11
В небе над Гомелем запечатлели яркий метеор

Видеофакт.

Вечером 26 ноября жители Гомеля могли видеть падающий метеорит, сообщают «Сильные новости».

Видео с авторегистратора, на котором наблюдается яркий движущийся объект, появилось в соцсетях. Оно было снято в 21.38 на улице Ефремова, опубликовал паблик Вконтакте ЧП «Гомель».

Такое же явление несколько дней назад видели над центральной частью Европейской территории России. Специалисты тогда пояснили, что в атмосферу Земли вошёл небольшой болид, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

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