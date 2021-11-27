В небе над Гомелем запечатлели яркий метеор

В небе над Гомелем запечатлели яркий метеор1
- 27.11.2021, 10:11
Видеофакт.
Вечером 26 ноября жители Гомеля могли видеть падающий метеорит, сообщают «Сильные новости».
Видео с авторегистратора, на котором наблюдается яркий движущийся объект, появилось в соцсетях. Оно было снято в 21.38 на улице Ефремова, опубликовал паблик Вконтакте ЧП «Гомель».
Такое же явление несколько дней назад видели над центральной частью Европейской территории России. Специалисты тогда пояснили, что в атмосферу Земли вошёл небольшой болид, который сгорел в плотных слоях атмосферы.