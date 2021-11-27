День Героев: 27 ноября начался «Слуцкі Збройны Чын» 27.11.2021, 10:19

В этот день произошли первые бои между белорусскими повстанцами и силами большевиков.

Два года, с 1919 по 1920, шла война между Советской Россией и Польшей. Основные боевые действия шли на территории Беларуси и Украины. Окончилась она подписанием Рижского мира 12 октября 1920 года. Несмотря на то, что белорусы не были даже приглашены на мирные переговоры и они проходили без их участия, территория нашей страны была разделена между Польшей и Советской Россией.

Это событие вызвало волну возмущения среди сторонников независимости Беларуси, которые не оставляли надежды на восстановление БНР, провозглашенной за два года до этих событий. Во многих районах страны начались вооружённые выступления против наступающей с востока Красной Армии.

Наибольшего успеха достигли действия Слуцкого и Грозовского полков армии Белорусской Народной Республики. Сегодня эти действия известны под названием «Слуцкі Збройны Чын».

Слуцк был одним из самых больших городов на юге центральной Беларуси, а сама эта территория – одним из самых богатых регионов страны, её житницей. Она отличалась традиционно высоким уровнем образования и сильным национально-демократическим движением, которое поддерживали и интеллигенция и крестьяне.

Время, когда поляки отступили, а Красная Армия ещё не пришла, белорусские патриоты в Слуцке использовали для организации борьбы за свободную Беларусь, за установление власти Белорусской Народной Республики, провозглашенной в марте 1918 года.

14 ноября 1920 года был созван съезд, который выбрал временное правительство – Раду Случчины во главе с Владимиром Прокулевичем. Рада начала создание армейских формирований, была объявлена мобилизация, которая прошла очень активно среди населения Слуцкого уезда. В скором времени общая численность военизированных отрядов составила более 5000 человек.

Рада сформировала два полка: Первый Слуцкий полк под командованием подполковника Ахрема Гавриловича и Второй Грозовский полк под командованием капитана Семенюка. Примечательно, что Второй Грозовский полк был сформирован исключительно из молодежи. Эти два полка образовали Слуцкую бригаду под командованием капитана Петра Чайки. Командование войсками, в связи с приближением Красной Армии, было размещено в местечке Семежево.

27 ноября 1920 года начались бои между белорусскими вооружёнными формированиями и советскими войсками.

Слуцкая бригада провела несколько успешных атак близ Копыля, Цимкович и Вызны (сейчас – Красная Слобода). Её действия поддерживало не только местное население, но и солдаты Красной Армии, многие из которых сами были крестьянами из центральных, «хлебных» регионов России. Они уже на себе знали, что несёт большевизм и переходили на сторону белорусов или просто дезертировали.

Тогда советское командование изменило тактику и бросило на фронт части, сформированные из башкир и китайцев. 4 декабря началось новое наступление Красной армии, силы которой многократно превосходили численность Слуцкой бригады. Несмотря на количественный перевес врага, его жестокость и нехватку продовольствия и амуниции среди белорусских войск, сопротивление продолжалось около месяца. Только 31 декабря 1920 года Слуцкая бригада с боями отошла на польскую территорию.

Часть солдат продолжали вооружённое сопротивление советской власти в составе войск Булак-Балаховича, Зелёной армии и других партизанских формирований.

Борьба за свободу в Беларуси имеет много героических страниц, но «Слуцкі Збройны Чын» существенно отличается от других. Он был хорошо подготовленным, имел выразительную, яркую политическую программу – независимость и защита БНР. Это была одна из первых акций национального движения с чётким проевропейским контекстом. Лидеры Рады Случчины обратились именно к европейскому сообществу с просьбой о помощи в борьбе. К сожалению, «старая» Европа проигнорировала просьбы белорусов. Потом подобные ошибки, а именно игнорирование прав небольших народов в угоду тоталитарным диктатурам, будут совершаться не раз. Не раз Европа заплатит за эти ошибки огромную цену.

Хотелось бы отметить ещё одну сторону тех событий.

Все солдаты Слуцкой бригады, все лидеры национального движения на Случчине знали, что силы врага намного больше и вооружены они намного лучше. Но никто при этом не думал о том, стоит сражаться или нет. Они шли и сражались. Иногда шли без оружия, иногда шли без еды и обмундирования. Тогда никто ни боялся войны за свою страну и её будущее. Родители с гордостью отправляли своих сыновей защищать родину и свободу.

Героизму, смелости и мужеству учит «Слуцкі Збройны Чын» нас, современных патриотов Беларуси. Только так, не думая о себе, не думая о том, насколько силён враг, можно защитить свою свободу и свою страну.

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