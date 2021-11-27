закрыть
27 ноября 2021, суббота, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты под руководством белорусских военных 206 раз пытались пробиться через границу Польши

3
  • 27.11.2021, 10:32
  • 2,582
Мигранты под руководством белорусских военных 206 раз пытались пробиться через границу Польши

Масштабный штурм произошел ночью в районе Беловежи.

За сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 206 раз. Эти попытки были предотвращены, сообщает Погранслужба Польши.

За пособничество мигрантам сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 7 иностранцев: 6 граждан Грузии и гражданина России.

На участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Беловеже, польские пограничники отразили атаку группы нелегалов в 100 человек, действовавших при помощи белорусских силовиков.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»