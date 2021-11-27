Мигранты под руководством белорусских военных 206 раз пытались пробиться через границу Польши 3 27.11.2021, 10:32

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Масштабный штурм произошел ночью в районе Беловежи.

За сутки границу Польши со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 206 раз. Эти попытки были предотвращены, сообщает Погранслужба Польши.

За пособничество мигрантам сотрудники правоохранительных органов Польши задержали 7 иностранцев: 6 граждан Грузии и гражданина России.

На участке, охраняемом форпостом польских пограничников в Беловеже, польские пограничники отразили атаку группы нелегалов в 100 человек, действовавших при помощи белорусских силовиков.

Wczoraj tj.26.11 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 206 osób. Próbom tym zapobieżono.

Za pomocnictwo #funkcjonariuszeSG zatrzymali 7 cudzoziemców:6 ob.Gruzji i ob.Rosji.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży,służby odparły atak na granicę grupy 100 osób. pic.twitter.com/UF1rLS3Jx9 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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