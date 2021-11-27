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Евросоюз впервые включил в «черный список» российскую авиакомпанию

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  • 27.11.2021, 10:34
  • 10,288
Евросоюз впервые включил в «черный список» российскую авиакомпанию

В июне 2021 года она начала выполнять рейсы по маршруту Калининград — Минск на самолетах L-410.

Евросоюз включил в «черный список» российскую авиакомпанию «Скол». Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

Российская компания была включена в список «из-за опасений по поводу ее возможности соблюдать международные стандарты». «Скол» стала первой российской авиакомпанией в перечне, всего в него включены 97 компаний, большинство из них зарегистрированы в странах Африки и Ближнего Востока.

Компания «Скол» была создана в 2000 году, ее флот в основном состоит из вертолетов, которые осуществляют полеты в западной Сибири в интересах нефтегазовых компаний.

В июне 2021 года авиакомпания начала выполнять рейсы по маршруту Калининград — Минск на самолетах L-410.

В августе этого года ФНС подавала иск о банкротстве «Скола», однако позже в компании заявили о выплате 193 миллионов рублей долга. В октябре 2020 года московский арбитражный суд постановил взыскать с перевозчика 477 миллионов рублей в счет задолженности по договорам транспортного лизинга. В июне этого года Росавиация запретила компании использовать 35 воздушных судов из-за неисполнения обязательств по договорам лизинга.

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