В России на заводе боеприпасов произошло несколько взрывов 27.11.2021, 11:12

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Пострадало два человека.

В городе Дзержинск Нижегородской области на заводе имени Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По предварительной информации, на заводе сработала пожарная сигнализация, после чего раздались несколько взрывов, заявили в ведомстве. Источник «Интерфакса» сообщил, что взрывы произошли после начала пожара в одном из цехов.

Двое рабочих завода, по предварительным данным, пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», их госпитализировали.

В администрации Дзержинска сообщили, что после взрывов на заводе начался пожар.

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