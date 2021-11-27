НХЛ: Алексей Протас, набрав два очка, помог «Вашингтону» победить «Флориду» 27.11.2021, 11:14

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Белорусский форвард провел на льду почти 15 минут.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке победил «Флориду» — 4:3. Белорусский форвард хозяев Алексей Протас записал в актив две результативные передачи, сообщает «Прессбол»

В общей сложности наш соотечественник провел на льду 14 минут 55 секунд, заработал 2 (0+2) очка, нанес два броска, допустил одну потерю и заработал «+1» по системе «плюс-минус». В нынешнем сезоне в активе Алексея 10 игр в НХЛ и 3 (0+3) набранных балла.

Вашингтон — Флорида — 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал в матче хет-трик.

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