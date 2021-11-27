Путинское «миротворчество» увязло в карабахском тупике 3 27.11.2021, 11:20

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Сочинский «мирный саммит» завершился фиаско.

В Сочи 26 ноября Путин принимал двух самих заклятых антагонистов Южного Кавказа: премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча конфликтной тройки позиционируется как успешная затея путинской дипломатии, ведь в Кремле хотят окружить «царя» ореолом миротворца, в духе императора Александра ІІІ. Но процесс канонизации идёт очень медленно, ведь за Путиным тянется долгий кровавый след из-за разжигания сепаратистских конфликтов на постсоветском пространстве. Армяно-азербайджанское противостояние также порождено имперской политикой РФ. Попытки россиян продемонстрировать свои усилия для решения проблемы не выглядят убедительно, т.к. в треугольнике Москва-Ереван-Баку нет взаимного доверия, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Попытки Путина обыграть успешность сегодняшней сочинской встречи путем одаривания Пашиняна и Алиева статуэтками в форме позолоченной оливковой ветви выглядит демонстративным прикрытием пустоты от её проведения. «Олива символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях», - пояснили в пресс-службе Кремля, что в принципе известно даже школьнику. Лучше бы рассказали какие еще есть итоги собрания?

Российским спецслужбам зимой-летом 2021 года не удалось организовать свержение Пашиняна, и Путину совсем не комфортно общаться с политиком, которого он буквально недавно хотел стереть в порошок путем государственного переворота. Тем более, Пашинян обнажает провалы российского миротворчества по Нагорному Карабаху. Армянский премьер сокрушается: «Хочу подчеркнуть, что ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков людей погибли с обеих сторон, инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. С 12 мая сего года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе…»

Не лучше обстоят отношения Путина и Алиева. В Кремле крайне подозрительно и болезненно относятся к расширению турецкого влияния на Кавказе с перспективой создания мощных сетей тюркского влияния в глубоких тылах России, где и без того крепнет татарстанский сепаратизм, а также растет самосознание 11 млн. местных тюрок, которых так и не удалось ассимилировать.

Для давления на азербайджанского лидера в день его визита ГРУ раскрутила скандал о якобы вербовке бакинскими кураторами «боевых и уверенных в себе ребят в Москве и Мособласти» для выполнения таинственной задачи. На пабликах появились глупо составленные русскоязычные объявления, якобы для мобилизации азербайджанских диаспор с целью повышения ставок перед сочинской встречей. Это явная убогая вербовочная провокация ГРУ, которая как только вспыхнула – тут же угасла. Ведь все сомнительные мобилизационные объявления в духе «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» резко были затерты. Однако внимательные наблюдатели в антиазербайджанском выпаде замечают четкий привкус тиражирования технологий другого проекта ГРУ – «Вагнергейта» в Украине, только в экспресс-варианте. В тех же источниках всплыла тема «подготовки» некими турецкими НКО государственного переворота в Бишкеке перед выборами в Жогорку Кенеш 28 ноября. На лицо страхи россиян перед растущими турецкими влияниями.

Чего же в итоге добились в Кремле этими провокациями? Это был выстрел себе в ногу, ведь сочинский мирный саммит завершился фиаско. Никакой конкретики не достигнуто: совместная комиссия о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы не будет создана, в место этого продолжатся переговоры по данному вопросу. Нет решений о разблокировании транспортных коммуникаций, не начат процесс создания мирного договора, даже острая проблема удерживаемых лиц не поднималась. Банальный пустой пиар для Путина-одиночки, коротающего свои дни в ожидании печальной развязки от рук своих вероломных соратников.

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