Жителя Бреста лишили белорусского гражданства, хотя он родился и жил в Беларуси

Жителя Бреста лишили белорусского гражданства, хотя он родился и жил в Беларуси15
- 27.11.2021, 11:23
- 14,814
Обращение в Верховный суд не помогло.
В ноябре Верховный суд разбирал необычную ситуацию. Чтобы расставить все точки над «і», сюда обратился 27-летний житель Бреста. Молодой человек родился и вырос в Беларуси, но в ходе проверок Московского РОВД Бреста выяснилось, что он не имеет права на белорусское гражданство, сообщает «Зеркало»
Во время процесса в Верховном суде молодой человек пояснил, что родился в Бресте 26 июня 1994 года. В 2009-м он получил белорусский паспорт, через десять лет его обновил — и до прошлого года никаких вопросов к нему не было.
Осенью 2020-го и весной 2021-го Московский РОВД провел в отношении молодого человека две проверки. По какой причине — не сообщается. В результате проверок выяснилось, что житель Бреста не является гражданином Беларуси и белорусский паспорт получил неправомерно.
Брестчанин с этим не согласился и пошел в суд. В августе 2021-го Брестский областной суд отказал ему в удовлетворении жалобы. Тогда парень обратился в Верховный суд.
Во время процесса выяснилось: отец молодого человека — гражданин Украины.
У его мамы изначально был паспорт гражданки СССР, который она получила в Волынской области в 1989 году. В 1997-м Московский РОВД Бреста выдал ей уже белорусский паспорт. И опять же, как и сын, до прошлой осени женщина спокойно жила с этим документом. В ноябре 2020-го в ходе милицейской проверки выяснилось: гражданство Беларуси у нее оказалось неправомерно.
Почему?
В Законе «О гражданстве Республики Беларусь» среди пунктов статьи «Получение гражданства» указано: получить его могут те, кто родились или постоянно проживали на территории нашей страны до 12 ноября 1991-го. Однако, как выяснилось, по данным на 12 ноября 1991-го мать парня «постоянной прописки в Республике Беларусь не имела». Соответственно не могла считаться гражданкой Беларуси.
Ситуация с мамой отразилась и на сыне. В итоге вышло: раз никто из родителей парня не является гражданином Беларуси, то и он не может получить гражданство Беларуси по рождению.
Аргументы молодого человека, что всю жизнь жил в Беларуси, учился здесь, работает, состоит на воинском учете, не учли.
— Для решения вопроса о принадлежности к гражданству Республики Беларусь [это значения] не имеет, — указано в постановлении по делу на сайте Верховного суда. Здесь также отмечается, что молодой человек по рождению имеет право на украинское гражданство.