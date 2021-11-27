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Жителя Бреста лишили белорусского гражданства, хотя он родился и жил в Беларуси

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  • 27.11.2021, 11:23
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Жителя Бреста лишили белорусского гражданства, хотя он родился и жил в Беларуси

Обращение в Верховный суд не помогло.

В ноябре Верховный суд разбирал необычную ситуацию. Чтобы расставить все точки над «і», сюда обратился 27-летний житель Бреста. Молодой человек родился и вырос в Беларуси, но в ходе проверок Московского РОВД Бреста выяснилось, что он не имеет права на белорусское гражданство, сообщает «Зеркало»

Во время процесса в Верховном суде молодой человек пояснил, что родился в Бресте 26 июня 1994 года. В 2009-м он получил белорусский паспорт, через десять лет его обновил — и до прошлого года никаких вопросов к нему не было.

Осенью 2020-го и весной 2021-го Московский РОВД провел в отношении молодого человека две проверки. По какой причине — не сообщается. В результате проверок выяснилось, что житель Бреста не является гражданином Беларуси и белорусский паспорт получил неправомерно.

Брестчанин с этим не согласился и пошел в суд. В августе 2021-го Брестский областной суд отказал ему в удовлетворении жалобы. Тогда парень обратился в Верховный суд.

Во время процесса выяснилось: отец молодого человека — гражданин Украины.

У его мамы изначально был паспорт гражданки СССР, который она получила в Волынской области в 1989 году. В 1997-м Московский РОВД Бреста выдал ей уже белорусский паспорт. И опять же, как и сын, до прошлой осени женщина спокойно жила с этим документом. В ноябре 2020-го в ходе милицейской проверки выяснилось: гражданство Беларуси у нее оказалось неправомерно.

Почему?

В Законе «О гражданстве Республики Беларусь» среди пунктов статьи «Получение гражданства» указано: получить его могут те, кто родились или постоянно проживали на территории нашей страны до 12 ноября 1991-го. Однако, как выяснилось, по данным на 12 ноября 1991-го мать парня «постоянной прописки в Республике Беларусь не имела». Соответственно не могла считаться гражданкой Беларуси.

Ситуация с мамой отразилась и на сыне. В итоге вышло: раз никто из родителей парня не является гражданином Беларуси, то и он не может получить гражданство Беларуси по рождению.

Аргументы молодого человека, что всю жизнь жил в Беларуси, учился здесь, работает, состоит на воинском учете, не учли.

— Для решения вопроса о принадлежности к гражданству Республики Беларусь [это значения] не имеет, — указано в постановлении по делу на сайте Верховного суда. Здесь также отмечается, что молодой человек по рождению имеет право на украинское гражданство.

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