Униженный Азаренок и консервы с плесенью: самые эпические провалы пропаганды о мигрантах в Брузгах 18 27.11.2021, 12:32

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Лукашисты снова опозорились на самой горячей теме.

Вчера Лукашенко внезапно, без объявления войны, вместе с сыном Колей и шпицем приехал в лагерь мигрантов в Брузги. Он проверил созданную для них инфраструктуру (в бане пока не мылся), взобрался на трон из деревянных поддонов и выступил с речью перед растерянными мигрантами. Государственные СМИ преподносят его визит как очередную «победу» властей, однако за последнее время пропаганда в Брузгах познала уже немало провалов.

The Village Беларусь припомнил самые громкие и смешные из них.

ГосСМИ сообщают:

«А. Лукашенко встретили сотни беженцев, которые ему приветственно махали, аплодировали и снимали происходящее на мобильные телефоны».

В целом, это правда, на видео видно и слышно, что десятки людей действительно аплодируют — а может, просто греются, стуча в ладони. А агентство БелТА показывает, с какими лицами мигранты слушали Лукашенко. Можно подставлять любую подпись: «Мигрантам сообщили, что запишут их в БРСМ», «Лукашенко объявил, что за проживание в лагере придется платить», «Мигрантов предупредили, что вместо срубленных деревьев придется высадить саженцы», «Белорусскую вакцину от коронавируса решили испытывать в Брузгах» и так далее.

Никто не хочет говорить с Азаренком

На днях, 23 ноября, в лагерь мигрантов в Брузги приехали представители Еврокомиссии. Их окружили государственные журналисты, в том числе Григорий Азаренок в камуфляжных штанах. Журналисты несколько раз просят еврокомиссаров ответить на их вопросы, но те молча отстраняются. Слышен четкий голос «One question for pressa!..», но даже после этой мольбы чиновники не хотят отвечать на вопросы Азаренка.

Григорий, Людмила и остальные: вы на будущий раз запомните, что в английском слово «press» пишется и произносится без «a» в конце.

Полностью обездвиженный оператор

Герой последних дней, журналист ВВС Стив Розенберг, который вывел из себя Лукашенко во время интервью, тоже был в лагере в Брузгах и снимал попытку прорыва мигрантов через границу. Судя по видео, Розенербга тоже обдало водой из польского водомета, а еще он надышался слезоточивого газа, но он об этом даже не упоминает, в отличие от белорусских пропагандистов.

Зато сотрудники ГосСМИ переняли тактику футболиста Неймара и теперь при малейшем касании или попадании капли жидкости теряют способность работать дальше. Вот что сообщает телеканал ОНТ (орфография сохранена):

«Оператору нашего телеканала ПОЛНОСТЬЮ залили глаза газом, он обездвижен. Медики скорой промывают ему глаза».

Диктор в кадре 6 (шесть) раз говорит, что оператора ПОЛНОСТЬЮ залило водой из водомета, глаза ПОЛНОСТЬЮ разъело, оператор ПОЛНОСТЬЮ обездвижен, он ПОЛНОСТЬЮ потерялся в ориентации в пространстве. «Оборудование все залито, мы все залиты с ног до головы, но мы этот репортаж покажем», — голосом бойца Брестской крепости из далекого 41-го завершает свой монолог журналист. Оператор, впрочем, не выглядит ни обездвиженным, ни потерявшимся в пространстве: напротив, весьма активно ходит туда-сюда.

Первосортная тушенка последней свежести

Мигранты в Брузгах устроили что-то вроде стихийного митинга. В числе прочего жаловались на качество продуктов питания, которые им достались по линии гуманитарной помощи.

Агентство Reuters опубликовало снимок: один из мигрантов держит в руках только что открытую банку тушенки и упаковку с вафлями. Чем он недоволен? Тем, что гречневая каша с говядиной производства Березовского мясоконсервного комбината оказалась с вот этакенной черной плесенью. А вафли «Яшкино» от российской компании KDV оказались с истекшим сроком годности.

Бывший министра здравоохранения и теперешний председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник прокомментировал ситуацию так:

— Мы очень серьезно относимся ко всем замечаниям, касающимся питания, санэпидрежима, состояния здоровья. Сроки годности продуктов, поставляемых беженцам, их качество жестко контролируется. Впрочем, будет усилен контроль за тем, как беженцы хранят продукты. В один из дней объем выданной помощи доходил до 5 кг на человека. Понятно, что все это быстро не употребляется. И при нарушении условий хранения возможны неприятные ситуации.

То есть, фактически обвинил самих мигрантов в том, как именно они хранят продукты. Владимир Степанович, такая черная плесень не вырастет на мясе за пару дней в условиях, честно скажем, очень нежаркого логистического центра. Придумайте другую отговорку.

Мигранты очень рады белорусским властям (нет)

Провластные СМИ не перестают цитировать мигрантов, которые выражают «глубочайший земной поклон властям» за все, что они для них сделали.

Мигрантов, которые не рады ни белорусским властям, ни белорусским пропагандистам, так много, что они даже попадают в трансляции этих самых пропагандистов, которые обычно тщательно вырезают всякое инакомыслие.

Нанес себе вывих холодом

Государственные СМИ любят выбрать себе одного героя (желательно страдающего и вызывающего жалость) и рассказывать, что только благодаря белорусским властям (спецслужбам, врачам, коммунальщикам) он смог почувствовать себя человеком, в то время как польские фашисты только и знают, что поливать ледяным слезоточивым газом прямо из водометов. Вот только сговориться о том, какую именно версию выдавать в эфир, у них не всегда выходит. В итоге с фотографий мы видим какого-то Епиходова-22-несчастья. Смотрим!

БТ: «У беженца от мороза распухли ноги. Ему очень трудно идти, перемещаться помогают его сородичи. А польские силовики так и будут продолжать поливать бедных людей из водометов?..»

«СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»: «Один из беженцев повредил голеностоп. Ему понадобилась помощь белорусских медиков».

SPUTNIK: «Беженец повредил ногу во время переселения из лесного лагеря, медики оказали помощь».

Судя по жестам товарища главного героя ролика, который объясняет медикам, что случилось, парень действительно повредил ногу.

Свободная касса вакцинации

В день, когда мигранты регистрировались на первый вывозной рейс домой, в Брузгах, на территории логистического центра, открылся мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Чтобы открыть мобильный прививочный пункт, понадобилось меньше часа. На границу приехали медики одной из городских поликлиник. Пока привезли 50 доз, зарезервировано еще несколько сотен доз. Следите за языком:

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

— Это была просьба беженцев, есть ли возможность привиться. Мы этот вопрос оперативно рассмотрели, приняли решение и выделили специальное помещение, чтобы выполнить эту работу.

Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:

— Мы понимаем, что инфекция может парализовать работу всего лагеря в целом. И, безусловно, есть возможность, мы ее согласовали с Минздравом, чтобы китайской вакциной привить желающих максимально. Для того, чтобы обезопасить и их, и наших всех волонтеров, тех, кто здесь работает.

Вечером того же дня БелТА сообщает:

— Желающих вакцинироваться сегодня среди беженцев в ТЛЦ не было. Связано это, прежде всего, с тем, что большинство привились на родине, имеют при себе сертификаты и ковид-паспорта.

Так по чьим же «многочисленным просьбам» открыли пункт вакцинации?

Кто виноват, что самолет не прилетел?

Лукашенко сказал мигрантам: «Но я хочу, чтобы вы знали. Мы ни в коем случае не будем вас задерживать, грузить в самолеты и отправлять на родину, если вы этого не хотите».

И вот как раз с отправкой самолетами пропагандисты успели уже несколько раз сесть в холодную ноябрьскую лужу.

Еще позавчера, 23 ноября, в онлайн-табло Национального аэропорта Минск стоял рейс на вчера, 24 ноября. Но потом его вдруг отменили. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и «СБ. Беларусь сегодня» вслед за ней «открыли» тайну: причина отмены рейса — «его неоплата Европейским союзом». Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике тут же отреагировал и сказал, что проводит проверку. А чуть позже появилось и официальное опровержение:

— Эта информация не соответствует действительности. Евросоюз не финансирует эти рейсы по репатриации иракцев. Текущие усилия по репатриации организованы иракскими властями. Они являются единственными, кто компетентен ответить на вопросы о расписании и других деталях репатриационных рейсов, которые они организуют из Минска в Ирак, чтобы вернуть домой своих граждан, застрявших в Беларуси. Мы высоко оцениваем эти и другие усилия Ирака, которые способствуют спасению и защите иракского народа от злоупотреблений со стороны преступных сетей торговцев людьми.

Потом вообще начало твориться что-то непонятное: в онлайн-табло аэропорта появились сразу четыре рейса из Ирака (три — до полуночи, один — вскоре после), а позже аэропорт заявил, что рейсов будет не четыре, а два. И действительно: вскоре два из них уже числились как отмененные, а до Минска долетели два самолета. Вылетели в Эрбиль — с опозданием, но все же — тоже два: Airbus A320-214 (максимум на 180 кресел) и Boeing 747-400 (максимум 420 кресел).

На завтра, 27 ноября, запланированы еще два рейса: в 00:45 и 23:45.

С предыдущим вывозным рейсом, 18 ноября, пропагандисты тоже успели «накосячить». На самолет еще шла посадка, а Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, заявила:

— Как видите, даже уже на сегодняшний день, мы свои обязательства выполняем! Да, к сожалению, только около 400 беженцев согласились вернуться на родину. Всего, если быть точными, в самолете, который улетел сегодня — 374 пассажира, преимущественно граждане Ирака.

Правда, самолет вылетел почти через час после ее заявления. И при этом число пассажиров никак не сходилось с цифрами Эйсмонт. Зарегистрировались на первый вывозной рейс 431 человек, плюс с ними полетели 16 грудных детей, — итого 447 пассажиров, сообщил консул Ирака в России и Беларуси Маджид Аль-Кинани. Возможно, Эйсмонт пользовалась калькулятором от Минздрава, — вот правда и превысила ее данные на 20%.

А сколько всего мигрантов в Беларуси?

Власти постоянно, с самого начала скопления мигрантов в Брузгах, твердят, что их тут лишь 2-3 тысячи человек. Правда, и эти цифры не сходятся.

Сегодня Лукашенко сказал так:

— На территории Беларуси, кроме двухтысячного лагеря, около 2-3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительная цифра.

Неделю назад Наталья Эйсмонт выдавала такие цифры:

— На сегодняшний день на территории Беларуси находятся порядка семи тысяч беженцев, из них на границе, в так называемом стихийном лагере — около двух тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках.

Но у специалистов, которые хоть и далеки от Беларуси, но более приближены к реальности, совсем другие данные. Например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил пару дней назад:

— Несколько тысяч человек, в общей сложности более 10 тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Беларуси.

А представитель регионального правительства Курдистана Джотиар Адиль утверждает так:

— От 16.000 до 17.000 человек застряли на границе, и из них от 7.500 до 8.000 человек — из Курдистана.

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