Назван самый опасный симптом коронавируса 2 27.11.2021, 11:47

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При его появлении нужно тут же обращаться к медикам.

При появлении такого симптома коронавируса, как одышка, нужно сразу обращаться за помощью к медикам. Это очень опасный признак.

Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает cursorinfo.co.il.

По его словам, еще год назад одним из самых частых симптомов болезни была потеря обоняния, но сейчас ситуация изменилась. С распространением новых штаммов коронавируса потеря обоняния встречается реже, чем раньше, а повышение температуры и кашель не обязательно указывают на COVID-19.

Он отметил, что самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться.

«Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, что-то не в порядке с его легкими. Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу», – сказал Болибок.

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