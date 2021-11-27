TVP: 100 агрессивных мигрантов атаковали польских пограничников под Беловежей 2 27.11.2021, 11:52

4,884

Фото: WOT

Нападение было отбито.

Группа из примерно 100 агрессивных мигрантов атаковала укрепления на польско-белорусской границе в окрестностях Беловежи. Польски пограничники сообщили, что атака была отбита, сообщает TVP.

За сутки было зафиксировано 206 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. За пособничество мигрантам задержаны семь иностранцев.

Wczoraj tj.26.11 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 206 osób. Próbom tym zapobieżono.

Za pomocnictwo #funkcjonariuszeSG zatrzymali 7 cudzoziemców:6 ob.Gruzji i ob.Rosji.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży,służby odparły atak na granicę grupy 100 osób. pic.twitter.com/UF1rLS3Jx9 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».