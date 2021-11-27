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TVP: 100 агрессивных мигрантов атаковали польских пограничников под Беловежей

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  • 27.11.2021, 11:52
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TVP: 100 агрессивных мигрантов атаковали польских пограничников под Беловежей
Фото: WOT

Нападение было отбито.

Группа из примерно 100 агрессивных мигрантов атаковала укрепления на польско-белорусской границе в окрестностях Беловежи. Польски пограничники сообщили, что атака была отбита, сообщает TVP.

За сутки было зафиксировано 206 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. За пособничество мигрантам задержаны семь иностранцев.

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