TVP: 100 агрессивных мигрантов атаковали польских пограничников под Беловежей

TVP: 100 агрессивных мигрантов атаковали польских пограничников под Беловежей2
- 27.11.2021, 11:52
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Нападение было отбито.
Группа из примерно 100 агрессивных мигрантов атаковала укрепления на польско-белорусской границе в окрестностях Беловежи. Польски пограничники сообщили, что атака была отбита, сообщает TVP.
За сутки было зафиксировано 206 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. За пособничество мигрантам задержаны семь иностранцев.
Wczoraj tj.26.11 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 206 osób. Próbom tym zapobieżono.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Za pomocnictwo #funkcjonariuszeSG zatrzymali 7 cudzoziemców:6 ob.Gruzji i ob.Rosji.
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży,służby odparły atak na granicę grupy 100 osób. pic.twitter.com/UF1rLS3Jx9