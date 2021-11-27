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Сванидзе: Путин хочет слопать Лукашенко — и слопает, в конце концов

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  • 27.11.2021, 12:21
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Сванидзе: Путин хочет слопать Лукашенко — и слопает, в конце концов

Белорусский диктатор в политическом смысл выглядит очень бледно.

Российский историк и журналист Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» прокомментировал последствия ситуации с мигрантами для Лукашенко.

― С Путиным или с Лукашенко настолько не хотят разговаривать, что надо придумать любого рода политическую провокацию, чтобы этот разговор состоялся?

― Все-таки почерк разный. Путин гораздо тоньше.

― И мощнее.

― Он мощнее по определению. Я уже имею в виду чисто политический и человеческий почерк. Лукашенко прямолинейнее, грубее.

Путин тоньше. Путин изящнее. Но по смыслу – да, они оба сейчас, Лукашенко в большей степени, вне игры в западном мире, во всяком случае.

Путин в гораздо меньшей степени. Но с Россией все равно разговаривать придется. Куда деваться. С Лукашенко можно не разговаривать. С Россией – нельзя. Но, в общем, они оба чувствуют себя, «она в семье казалась девочкой чужой» – как писал Пушкин.

― Лукашенко явно сел в лужу со всей этой истории. Сам ее придумал, сам, ее извините за выражение — замутил. Организовал напряженность. И при этом сейчас выглядит довольно бледно.

― В принципе выглядит очень бледно. Человек, который довел свою страну до ручки. Который крайне в ней непопулярен. Который уже не может финтить в сторону Европы, потому что его там не приемлют.

Который в кармане у России, в кармане у Кремля.

Куда он теперь будет девать мигрантов несчастных, которых он собрал у себя, чтобы их вытолкнуть за польскую границу?

― А чего их куда-то девать. В конце концов, там несколько тысяч человек. Это, наверное, не такая большая нагрузка для белорусской экономики, даже если они будут там вечно сидеть в каком-нибудь кризисном центре.

― Не такая, но все-таки, девать их куда. Он приволок их к себе на свою голову. Что теперь с ними будет делать. Это не есть победа. Это не Виктория, нет, не она.

― А Россия здесь выгоду может извлечь из этой истории?

― Россия должна предельно дистанцироваться от этого. То есть Путин защищает Лукашенко, он не может его не защищать. Они союзники. Он хочет его слопать. И слопает, в конце концов.

― Думаете.

― Вместе с Беларусью или отдельно от Беларуси — но слопает, разумеется. Но сейчас он должен его поддерживать. Но делает это предельно осторожно. Он не ассоциирует себя с ним и пытается, чтобы его с ним не ассоциировали на Западе. Что абсолютно правильно.

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