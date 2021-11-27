Премию Гедройца впервые получила женщина 27.11.2021, 12:47

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Интервью с писательницей Евой Вежновец.

В Варшаве объявили победителей литературной премии имени Ежи Гедройца за лучшую книгу на белорусском языке, которую издали в 2020 году. В этом году победительницей стала писательница Ева Вежновец с книгой «Па што ідзеш, воўча?» (русс. «За чем идешь, волче?». Она же получила и специальную премию «Еврорадио» – книга выйдет в аудиоформате. Писательница Ева Вежновец рассказала в программе «Студия Белсат» о самой книге, своих впечатлениях от победы, а также о нынешней белорусской действительности.

Литературная премия имени Ежи Гедройца в этом году отметила десять лет своего существования. Писательница Ева Вежновец стала первой женщиной, получившей ее за все эти годы. Автор говорит, что победа стала для нее неожиданной.

«Я еще даже не осознала, так как это произошло, честно говоря, неожиданно. Я мечтала добраться до тройки. Во время своей импровизированной речи я сказала, что если наконец женщина получит премию, то почему бы этой женщине не быть мной. И я была очень довольна, что эта женщина я».

Писательница считает, что даже в белорусской литературе существует неравенство между мужчинами и женщинами, однако она не видит в этом чьей-то конкретной вины, а также замечает, что ситуация потихоньку начинает меняться в лучшую сторону.

«Общество не виновато, потому что изменения ментальные происходят не сразу, их нужно подождать, и нужно сделать определенные усилия. Раньше я считала иначе, но после революции 2020 года я убедилась, что наше общество очень податливое на развитие, на новые идеи, оно не такое уж консервативное, и что наши мужчины просто золото какое-то. И я думаю, что все будет хорошо в определенном будущем, и надеюсь увидеть это будущее».

Впервые за 10 лет существования премия имени Ежи Гедройца вручалась не в Беларуси, а за рубежом – в Варшавском университете, что вызвано политической обстановкой в нашей стране. Ева Вежновец говорит, что на церемонии у нее были противоречивые чувства, ведь сейчас многие ее коллеги находятся за решеткой.

«Печаль, подавленность, и ненависть, и все, что мы чувствуем, все это было и там, но была одновременно радость и надежда. Я думаю, что нас ждут светлые времена, и на премии вот это смешение чувств присутствовало. И мы, конечно, вспомнили тех литераторов, которых мы сейчас видим в каменных мешках без воздуха. Они сидят там только потому, что они люди, которые думали, и говорили, и писали. Только за это исключительно сидят Александр Федута, Егор Мартинович, Андрей Скурко, Владимир Мацкевич, Максим Знак».

Ева Вежновец полагает, что вскоре и политическая ситуация в нашей стране изменится.

«Я написала свой рассказ «Хутка вылупіцца цмок» (русс. «Скоро вылупится дракон») в 90-ых и ожидала, что этот дракон белорусской революции вылупится в 90-ых же. И с тех пор я столько раз ошибалась, что я боюсь пророчествовать. Но интуиция моя говорит, что этому концентрированному злу не будет позволено находиться на поверхности долго».

Книга Евы Вежновец «Па што ідзеш, воўча?» (русс. «За чем идешь, волче?») стала второй для писательницы, по словам автора, произведение посвящено в первую очередь белорусским бабкам.

«Чувству действительности и белорусскости я научилась от бабушки. И когда я услышала, что ЮНИСЕФ предложил бабок, бабушек, считать передачей устного наследия и человечности, передачей традиции, я поняла, что должна написать о белорусских бабках. Потому что она была не одна, я таких бабок встречала очень много. Деды умирают рано, и деды не интересуются такими мелкими вещами, которыми интересуются бабушки. Это, скорее всего, не книга, а открытая, живая речь».

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