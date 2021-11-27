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США готовы отрезать окружение Путина от международных платежных систем

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  • 27.11.2021, 12:54
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США готовы отрезать окружение Путина от международных платежных систем

У Вашингтона есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов.

США изучают новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины, у границ которой, как утверждают американские военные аналитики, сосредоточена почти 100-тысячная группировка российских солдат.

Как сообщает The New York Times, американские и британские чиновники прорабатывают меры против окружения президента Владимира Путина, часть из которых ждет своей очереди еще с отравления Скрипалей в 2018 году.

В частности, рассматривается возможность лишить российских олигархов доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard, а также ввести ограничения на путешествия в Британию и Европу, в том числе для членов их семей, пишет NYT.

По словам Андреа Кэндел Тэйлор, эксперта по России Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security), чиновники администрации Байдена сейчас находятся в Европе и пытаются выработать скоординированный пакет: также обсуждаются меры против российских банков, нефтегазовых компаний и суверенного долга.

Натачивая меч санкций, Вашингтон пока все же пытается договориться с Кремлем по дипломатическим каналам, говорят источники NYT. При этом вопрос дополнительной военной помощи Киеву, сверх уже согласованных поставок на 400 млн долларов, подвис в воздухе: чиновники опасаются, что это приведет к эскалации ситуации.

США не исключают никаких действий в ответ на «нетипичную» военную активизацию России на границе с Украиной, заявила в пятницу помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

«У нас есть набор инструментов, которые включают в себя широкий круг вариантов», - сказала она, добавив, что вопрос будет обсуждаться на уровне НАТО, в рамках встречи глав МИД на следующей неделе.

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