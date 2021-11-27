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Минский аэропорт назвал даты еще двух эвакуационных рейсов в Ирак

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  • 27.11.2021, 13:07
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Минский аэропорт назвал даты еще двух эвакуационных рейсов в Ирак

Сегодня также вылетит самолет из Минска в Эрбиль.

Два вывозных рейса в Ирак запланированы на 28 и 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба минского аэропорта.

«По полученной информации еще два вывозных рейса в Ирак будут выполнены 28 и 29 ноября авиакомпанией Iraqi Airways», — говорится в сообщении Национального аэропорта «Минск».

28 ноября рейс прилетит в Минск в 21.45 и вылетит в Эрбиль ровно через час. 29 ноября самолет прибудет в Минск в 20.45, а вылетит в Эрбиль в 21.45. В аэропорту отметили, что в расписании рейсов возможны изменения.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу МИД Ирака, авиакомпания «Иракские авиалинии» перевезла в ходе первого рейса из Беларуси в Ирак 431 пассажира, в ходе второго рейса — 176, в ходе третьего — 435 человек. Четвертый рейс состоялся в пятницу вечером, на самолете был 431 человек. Еще один эвакуационный рейс вылетит сегодня из Минска в Эрбиль. На нем планируют улететь 430 человек.

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