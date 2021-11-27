Меркель попросила военный оркестр проводить ее с поста канцлера песней немецкой панк-рокерши 7 27.11.2021, 13:10

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Фото: Getty Images

Сингл получил популярность в Восточной Германии, когда Ангеле было 19 лет.

На торжественной церемонии в честь Ангелы Меркель, которая состоится в связи с ее уходом с должности канцлера Германии, оркестр Бундесвера сыграет песню панк-рокерши Нины Хаген «Du hast den Farbfilm vergessen» («Ты забыл цветную пленку»). Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Музыкальное сопровождение для мероприятия канцлер традиционно выбирает самостоятельно. Помимо Нины Хаген, Меркель попросила оркестр сыграть песню Хильдегард Кнеф «Fur mich sollʼs rote Rosen regnen» («Для меня должен идти дождь из красных роз»), а также христианский гимн «Großer Gott, wir loben dich» («Боже, мы славим Тебя»).

Как отмечает Der Spiegel, из-за коронавируса мероприятие пройдет в ограниченном формате, на нем будут присутствовать лишь 200 гостей. В их числе — 52 человека, которые занимали должности федеральных министров во время 16-летнего правления Меркель. Церемония состоится 2 декабря.

Нину Хаген называют «матерью немецкого панка». Она, как и Меркель, родом из ГДР. Композиция «Du hast den Farbfilm vergessen» была первым синглом Хаген, она вышла в 1974 году и получила популярность в Восточной Германии. Меркель тогда было 19 лет.

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