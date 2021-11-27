Попытки прорыва польской границы: как реагирует Железная дивизия 27.11.2021, 13:14

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Военнослужащие работают на нескольких оперативных линиях.

«Мы отмечаем попытки прорыва мигрантами польско-белорусской границы в Люблинском воеводстве», - сказал пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский. Он заверил, что граница безопасна и герметична, передает TVP.

Уже почти два месяца польская 18-я механизированная дивизия имени генерала армии Тадеуша Бука поддерживает действия Прибужанского пограничного отряда на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве. Речь идет о 180-километровом участке границы, который в основном представляет собой реку Буг.

«Это для нас немалое облегчение в охране границы, потому что река представляет собой труднодоступную для пересечения местности преграду. Кроме того, Буг - очень опасная река, имеющая двойное дно, водовороты», - отметил майор Липчинский.

Отвечая на вопрос о количестве военнослужащих, участвовавших в охране польско-белорусской границы на Люблинщине, он отметил, что это достаточные силы.

«У нас есть тыловые войска - столько, сколько сейчас необходимо для выполнения этой задачи. В любой момент мы готовы увеличить численность войск, если возникнет такая необходимость», - ответил он.

По его словам, военнослужащие работают на нескольких так называемых оперативных линиях. Первый находится в районе польско-белорусской границы у Буга, где солдаты работают с пограничниками, чтобы не допустить незаконного пересечения границы. Следующие операционные линии находятся в глубине зоны чрезвычайного положения.

«Там находятся наши так называемые Силы быстрого реагирования, которые находятся в постоянной готовности поддержать, если произойдет попытка массового незаконного прорыва границы. Силы быстрого реагирования также необходимы на случай пересечения границы в нескольких местах одновременно», - добавил представитель 18-й механизированной дивизии.

Солдаты наблюдают за польско-белорусской границей с суши, воды и воздуха. Для контроля за соблюдением неприкосновенности границы дивизия использует в том числе плоскодонные лодки и беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Для ночного наблюдения во время пеших и моторизованных патрулей используются тепловизоры и приборы ночного видения.

«Есть места, где мы также устанавливаем инженерную плотину из колючей проволоки. В основном на реке Буг, где есть броды или места впадения притоков в реку, где можно было бы пересечь границу вплавь. В настоящее время нет необходимости расставлять плотину по всей длине границы в Люблинском воеводстве, так как река Буг является естественным барьером», – рассказал майор Пшемыслав Липчинский.

Как он добавил, постоянные посты также размещены на всех железнодорожных и автомобильных мостах на реке Буг.

Представитель 18-й дивизии также сообщил, что в Люблинском воеводстве были незаконные пересечения границы, например, попытки переплыть реку вплавь или на понтонах. В октябре утонул 19-летний сириец, который хотел перебраться из Беларуси в Польшу через Буг.

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