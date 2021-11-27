закрыть
27 ноября 2021, суббота, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Попытки прорыва польской границы: как реагирует Железная дивизия

  • 27.11.2021, 13:14
  • 4,502
Попытки прорыва польской границы: как реагирует Железная дивизия

Военнослужащие работают на нескольких оперативных линиях.

«Мы отмечаем попытки прорыва мигрантами польско-белорусской границы в Люблинском воеводстве», - сказал пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчинский. Он заверил, что граница безопасна и герметична, передает TVP.

Уже почти два месяца польская 18-я механизированная дивизия имени генерала армии Тадеуша Бука поддерживает действия Прибужанского пограничного отряда на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве. Речь идет о 180-километровом участке границы, который в основном представляет собой реку Буг.

«Это для нас немалое облегчение в охране границы, потому что река представляет собой труднодоступную для пересечения местности преграду. Кроме того, Буг - очень опасная река, имеющая двойное дно, водовороты», - отметил майор Липчинский.

Отвечая на вопрос о количестве военнослужащих, участвовавших в охране польско-белорусской границы на Люблинщине, он отметил, что это достаточные силы.

«У нас есть тыловые войска - столько, сколько сейчас необходимо для выполнения этой задачи. В любой момент мы готовы увеличить численность войск, если возникнет такая необходимость», - ответил он.

По его словам, военнослужащие работают на нескольких так называемых оперативных линиях. Первый находится в районе польско-белорусской границы у Буга, где солдаты работают с пограничниками, чтобы не допустить незаконного пересечения границы. Следующие операционные линии находятся в глубине зоны чрезвычайного положения.

«Там находятся наши так называемые Силы быстрого реагирования, которые находятся в постоянной готовности поддержать, если произойдет попытка массового незаконного прорыва границы. Силы быстрого реагирования также необходимы на случай пересечения границы в нескольких местах одновременно», - добавил представитель 18-й механизированной дивизии.

Солдаты наблюдают за польско-белорусской границей с суши, воды и воздуха. Для контроля за соблюдением неприкосновенности границы дивизия использует в том числе плоскодонные лодки и беспилотные летательные аппараты с тепловизорами. Для ночного наблюдения во время пеших и моторизованных патрулей используются тепловизоры и приборы ночного видения.

«Есть места, где мы также устанавливаем инженерную плотину из колючей проволоки. В основном на реке Буг, где есть броды или места впадения притоков в реку, где можно было бы пересечь границу вплавь. В настоящее время нет необходимости расставлять плотину по всей длине границы в Люблинском воеводстве, так как река Буг является естественным барьером», – рассказал майор Пшемыслав Липчинский.

Как он добавил, постоянные посты также размещены на всех железнодорожных и автомобильных мостах на реке Буг.

Представитель 18-й дивизии также сообщил, что в Люблинском воеводстве были незаконные пересечения границы, например, попытки переплыть реку вплавь или на понтонах. В октябре утонул 19-летний сириец, который хотел перебраться из Беларуси в Польшу через Буг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»