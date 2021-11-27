Из-за рекордного обвала лиры в Турции ввели квоты на покупку трех продуктов 1 27.11.2021, 13:27

2,492

Накануне в стране прошли акции протеста.

В нескольких городах Турции в связи с сильнейшим за 20 лет падением курса лиры ввели квоты на покупку сахара, кофе и масла. Продавцы сбывают по одной штуке на человека.

Об этом рассказала постоянно проживающая в Анкаре россиянка. Кроме этого города, квоты ввели в Стамбуле и Измире, сообщает телеканал «360».

Россиянка сообщила, что люди стараются покупать товары оптом, поскольку не знают, что будет с лирой в ближайшее время. Сейчас один доллар стоит 13 лир.

Национальная валюта падает не только по отношению к доллару, но и к рублю. 20 тыс. российских рублей стоят 3,4 тыс. лир, хотя год назад - 2 тысячи.

Из-за кризиса в Турции компания Apple прекратила продажу своей продукции в этой стране.

Накануне в Турции прошли акции протеста из-за рекордного обвала курса лиры. Требования жителей свелись к отставке кабмина и правящей партии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».