Эксперт: Будущий глава МИД Германии относится к Лукашенко с откровенным презрением 27.11.2021, 14:08

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Анналена Бербок сравнила узурпатора с «Талибаном» и раскритиковала Меркель.

В конце этой недели в Германии неожиданно оживилась дискуссия по поводу звонков Ангелы Меркель Александру Лукашенко. Вчера будущий глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Меркель не должна была говорить с Лукашенко. Сегодня же появилось интервью польского премьера Матеуша Моравецкого немецкому агентству DPA. Он подчеркивает, что Меркель своим звонком внесла вклад в легитимизацию режима, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

О заявлении Бербок – а она сделала его в интервью журналу Spiegel – много писали, но при этом слова лидера немецких «Зеленых» были вырваны из контекста. А сказала Бербок следующее: «Без диалога нельзя проводить внешнюю политику. Чтобы доставить людей в безопасное место, мы говорим даже с Талибаном. Но канцлер не должна была звонить Лукашенко».

Сравнение с афганскими талибами говорит само за себя: именно так воспринимают в Германии Лукашенко. Мысль Бербок понятна: говорить с Лукашенко должен был скорее глава МИД ФРГ, с которым добивающийся международного признания белорусский правитель, однако, скорее всего говорить не захотел бы.

Анналена Бербок – боевитый политик. За словом в карман она обычно не лезет, а к Лукашенко относится с откровенным презрением: диктатор - олицетворение всего того, что решительно отвергают немецкие «Зеленые». Полагаю, что Бербок была бы совсем не прочь высказать Лукашенко лично все то, что она думает о нем и о его политике. Если такая беседа когда-нибудь произойдет, то интервью с журналистом ВВС Стивом Розенбергом покажется Лукашенко приятным разговором.

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