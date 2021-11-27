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Икра в Беларуси подорожала в два раза

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  • 27.11.2021, 14:14
Икра в Беларуси подорожала в два раза

Выросла в цене и красная рыба.

Цена на красную икру в Беларуси за год выросла в полтора-два раза. В начале недели российские СМИ активно писали об этом историческом росте (за 20 лет в семь раз).

В итоге решили, что «виноваты спекулянты», создающие ажиотажный спрос перед Новым годом.

Ведь путина на Дальнем Востоке признана успешной и якобы цены должны были пойти вниз.

Беларусь в тренде. Банка местной икры «Совьет» в прошлом году стоила чуть больше 15 рублей, сейчас — почти 30, пишет Onliner.by.

Дорожает все. Выросла в цене и красная рыба.

Белорусский производитель того самого «Совьета» («Санта-Бремор») подтвердил: цены растут.

«Традиционно накануне новогодних праздников регулярные полочные цены на готовую продукцию формируются по итогам путины, — рассказал Onlíner замдиректора по сбыту «Санта-Бремор» Ярослав Бондарчук. — Лососевая путина — это вылов рыбы лососевых пород в течение лета и начала осени, когда рыба из моря заходит на нерест в реки. Объем вылова в эту пору фактически совпадает с объемом рынка на целый следующий год. Стоимость сырья устанавливается поставщиками в зависимости от количества выловленной рыбы. В случае дефицита — цены возрастают, в случае профицита — наоборот».

Все, что сейчас есть на полках магазинов, — это путина 2021 года.

За год (с ноября по ноябрь) оптовые цены на красную рыбу выросли на 12%, на красную икру — до 56%.

«Что касается нашей икры, то повышение цены в торговой сети «Санта» составило более 50% по отношению к ноябрю 2020 года. Это подорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и доставку», — уточнил Бондарчук.

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