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Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы

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  • 27.11.2021, 14:17
  • 3,610
Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы

Появились результаты опроса, социологическим институтом YouGov.

Идею приема Германией мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, отклоняет почти половина жителей страны. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 45 процентов участников не согласились с тем, чтобы разрешить хотя бы части этих мигрантов приехать в Германию и здесь рассмотреть их ходатайства об убежище. Результаты опроса были обнародованы в субботу, 27 ноября, передает dw.com.

Всего девять процентов респондентов согласны, чтобы эти люди прибыли в ФРГ и их ходатайства об убежище в Германии были рассмотрены без каких-либо предварительных условий. 21 процент немцев согласились бы на въезд мигрантов в ФРГ лишь в том случае, если часть людей из этой группы примут другие страны Европейского Союза. Еще 18 процентов опрошенных выступили за прием лишь тех мигрантов с белорусско-польской границы, которые бегут из зоны боевых действий.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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