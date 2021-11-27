Совет Европы выступил в защиту крымских татар 27.11.2021, 14:26

Заявление озвучила комиссар по правам человека Дуня Миятович.

В Совете Европы призвали прекратить преследование крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович.

По ее словам, последним звеном в цепи репрессий против крымских татар стали аресты в Симферополе 23 ноября, когда крымские татары мирно пришли встретить вышедшего из изолятора временного содержания адвоката-правозащитника Эдема Семедляева.

В заявлении Миятович говорится, что вдобавок к произвольным арестам и задержаниям, примером четко заметной модели преследований крымских татар являются рейды на их дома и мечети, уголовные производства, лишенные гарантий справедливого судебного разбирательства, и чрезвычайно строгие наказания, включая длительные сроки заключения, вынесенные в последние годы десяткам крымскотатарских активистов.

При этом многие задержанные и заключенные подвергаются жестокому обращению и лишены возможности общаться с семьями и адвокатами.

«Поскольку я упорно пытаюсь получить доступ в Крым для осуществления независимого и беспристрастного мониторинга, как того требует мой мандат, я призываю уважать права крымских татар. Преследование крымских татар необходимо прекратить», - подчеркнула Миятович.

Комиссар Совета Европы по правам человека призвала немедленно прекратить произвольные аресты, обыски, задержания и уголовные преследования, основывающиеся на неправомерном использовании средств борьбы с терроризмом, экстремизмом или на других ложных обвинениях.

«Все те, кто был осужден или задержан на основании такого жестокого судебного разбирательства, должны быть оправданы и немедленно освобождены. Юридическим советникам, которые защищают крымских татар, должно быть разрешено работать без запугивания либо препятствований, а крымскотатарским СМИ, журналистам, активистам и блогерам должно быть разрешено осуществлять свою деятельность без ограничений либо преследований», - резюмировала Миятович.

25 октября после массовых задержаний крымских татар у здания Крымского гарнизонного военного суда Эдем Семедляев пытался осуществить их защиту в Центральном отделении полиции №3. Силовики потребовали от адвоката прекратить вести аудиозапись допроса задержанного, а затем - раздеться догола для проверки на наличие «экстремистских татуировок». За отказ был приговорен к административному аресту на 12 дней и штрафу 4 тыс. руб. ($50)

23 ноября возле изолятора временного содержания в Симферополе сотрудники российских правоохранительных органов безосновательно задержали граждан Украины, которые пришли встретить адвоката Эдема Семедляева, незаконно арестованного по приговору «Центрального районного суда г. Симферополь» на 12 суток за якобы неповиновение «законным требованиям« оккупационных правоохранителей.

Среди задержанных оказались ребенок, женщины и журналисты. Их доставляли в три отделения полиции Симферополя: Киевское, Центральное и Железнодорожное. Продержав ночь, некоторых граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях.

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