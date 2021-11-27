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Байден после слов Зеленского о «госперевороте» решил позвонить ему и Путину

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  • 27.11.2021, 14:44
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Байден после слов Зеленского о «госперевороте» решил позвонить ему и Путину

Лидер США отреагировал на заявления президента Украины.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что намерен провести телефонные беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Лидер США добавил, что он "очень обеспокоен" из-за заявлений Зеленского о возможном госперевороте в стране.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой", – сказал он.

На вопрос журналиста, собирается ли он проводить разговоры с Путиным и Зеленским, президент США ответил: "Скорее всего".

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "Получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. 1-го, 2 декабря. […] У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он.

Зеленский назвал это "подставой бизнесмена Рината Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что не видит угрозы госпереворота.

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