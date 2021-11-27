«Для нас и 30 рублей имеют значение»: особенности скидок по-белорусски 27.11.2021, 14:50

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Как прошла «черная пятница» в Минске.

Корреспондент «Салідарнасці» прошлась по нескольким торговым центрам и посмотрела, как выглядит «аттракцион неслыханной щедрости» на отечественный манер. И до покупок ли сейчас минчанам.

Согласно подсчетам Белстата, на продукты белорусы в этом году тратят около 40% семейного бюджета. Поэтому начали пятничный марафон с гипермаркета крупного ритейлера, который призывал «успеть закупиться на неделю или даже на месяц вперед со скидками до 65%».

Однако, на удивление, покупателей здесь было не больше, чем в любую другую пятницу. Люди с тележками методично ходили по залу, похоже, как раз высматривая вожделенные скидки.

– Что-то не вижу я ничего такого, чтобы прямо ах, – поделилась впечатлениями со своим спутником молодая женщина. – Разве что кофе.

– Ну давай, раз уж приехали, на неделю закупимся, как обычно, – предложил мужчина. – И посмотрим, что уже есть из новогоднего.

Две женщины средних лет в отделе мороженых продуктов никак не могли отыскать «скидочную» горбушу, которая без скидки стоит почему-то, почти как форель – под 20 рублей, еще кто-то упаковками грузил в тележку минеральную воду и туалетную бумагу.

Но в целом ажиотажа не наблюдалось.

– А вы вечером приходите, – говорит кассир на замечание, мол, маловаты скидки для «черной пятницы», вот люди и не идут. – Тут очереди будут, не протолкнуться!

Отказались от сомнительного удовольствия и поехали в следующий торговый центр, где помимо гипермаркета собрано множество брендов одежды и обуви, электроника, ювелирные изделия – интересно, кому из них удалось завлечь больше покупателей?

Как выяснилось, в магазинах одежды «черную пятницу» представляют себе весьма своеобразно – предлагают, например, «4 вещи по цене 3», или «50% скидка на вторую вещь», или «до 50% на отдельные модели».

– Слушай, ну зашел я в Colambia, – на ходу говорит в телефон мужчина. – Ну, понимаешь, если куртка стоила 800 рублей, а стала 650, я все равно ее не куплю, потому что знаю, где дешевле.

Недовольно обсуждают пятничный шопинг и девушки-студентки.

– Прошу: покажите, на что у вас сегодня скидки 50%, мне кивают на маечки из старой коллекции. Маечки, Карл. В ноябре.

– А мои джинсы как стоили 80 рэ, так и висят. Пусть сами тогда носят.

«Теплее» стало лишь в магазине бытовой техники и электроники, где едва ли не на каждом втором товаре красовался ценник со скидкой, а свободных консультантов покупатели расхватывали, как горячие пирожки.

– Молодой человек, вот мы с мужем присмотрели мультиварку, а ваш коллега посоветовал другую модель. Объясните, пожалуйста, по пунктам, чем она лучше? – строго спросила пожилая женщина. – Для нас, пенсионеров, и 30 рублей имеют значение – их действительно стоит переплачивать?

Цифры скидок здесь, замечаем, удивительные – в том смысле, что не круглые: 19,1%, или 26,2%, или 38,8%. Больших скидок не много, но на дорогой технике экономия все равно выходит существенная. Поэтому, выяснив, что приглянувшаяся модель холодильника со скидкой стоит на 400 рублей дешевле, молодая пара решает сразу оформить покупку.

– На самом деле, конечно, это не европейские скидки и не американские, но в наших условиях и 25% – уже приятно, – вздыхает девушка.

Следующий на очереди – магазин мебели и товаров для дома, где еще на входе указаны привлекательные цифры скидок от 20 до 70%. И они вроде бы есть – но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

– Девушка, – дотрагивается до плеча какая-то покупательница, едва я принимаюсь разглядывать симпатичные стулья. – Девушка, я лично покупала такие на кухню пару недель назад, и стоили они на 10 рублей дешевле. А теперь, якобы со скидкой – дороже!

Такие же чудеса ценообразования замечаем в отделе постельного белья, систем хранения, в домашнем текстиле, где по ценникам товары якобы подешевели, а по факту нет.

Зато порадовал строительный гипермаркет по соседству: во-первых, здесь честно обозначено, что скидки действуют только один день, а не «размазаны» тонким слоем на несколько недель, а во-вторых, тут мы находим «чернопятничного» размера – 85%. Правда, действуют они на дешевые товары типа пластиковых контейнеров, но все же найти товары подешевле можно практически в каждом отделе.

Видимо, поэтому и покупателей довольно много – одни пользуются возможностью сэкономить на электроинструментах, другие закупают впрок материалы для ремонта, пока в строительной сфере вновь все не подорожало, третьи сожалеют, что в уже красочно оформленном новогоднем отделе скидок пока нет.

Магазины игрушек завлекают посетителей скидками до 30% – впрочем, большие скидки в основном распространяются на отечественные и российские товары, или на недорогой ассортимент.

– Ладно, раз все равно зашли – выбирайте, по кукле каждой или Лего на двоих? – предлагает отец двум маленьким дочкам.

Но у девочек свои планы и, кажется, они настаивают на недешевых плюшевых питомцах.

Антилидерами в аттракционе неслыханной щедрости оказываются известный чулочно-носочный бренд, скидки которого достигают 15%, и сеть фастфуда, предлагающая к определенным категориям заказов маленький сок бесплатно.

– Эх, думал, куплю любимого коньяку подешевле, а на него скидок нет, – жалуется другу юноша, выходящий из винного бутика.

– Пить вредно, так что, считай, сэкономил, – отшучивается тот.

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