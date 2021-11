Bloomberg: Кремль знает, что попытки занять новые украинские территории будут обречены на провал 10 27.11.2021, 15:21

В Сенате США готовят мощные санкции против российских чиновников, банков, госкомпаний и нефтегазовых предприятий.

Влияние сторонников жесткого курса во внешней политике на Владимира Путина выросло на фоне пандемии и разочарования президента в Западе. Об этом сообщает Bloomberg перевод – «Дождь» со ссылкой на близкие к руководству России источники.

По данным агентства, Путин отодвигает на второй план сторонников сокращения напряжения в отношениях к Западу в своем ближайшем окружении. Кроме того, Путин «все больше изолируется» от людей других взглядов из-за коронавирусных ограничений.

«Путин теперь воспринимает отпор как единственный язык, который понимает Запад», — пишет Bloomberg.

На этом фоне западные лидеры отмечают, что им становится не о чем говорить с Путиным по вопросам ситуации в Украине, сообщает агентство со ссылкой на близкие к переговорам источники.

При этом, по данным Bloomberg, Путин действительно не планирует начинать войну с Украиной. Концентрация сил на западной границе страны призвана показать Западу возможность их использования при необходимости.

Кроме того, как пишет Bloomberg, ссылаясь на близкие к властям источники, Кремль знает, что попытки занять большие объемы украинской территории будут «обречены на провал».

Агентство отмечает, что, несмотря на отсутствие планов начала войны, российские власти не видят причин для улучшения отношений с Европой. Кремль, по информации Bloomberg, решил воспользоваться миграционным кризисом на границе Беларуси и Польше, а также проблемами с поставками газа для давления на Евросоюз. Источники агентства сообщили, что Россия не ускорит дополнительные поставки топлива, пока не будет одобрен запуск «Северного потока-2»

C конца октября западные СМИ и аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) сообщают о передвижении российских войск у границы с Украиной. В Кремле эти данные называют вбросами. В конце ноября The New York Times, CBS и Bloomberg рассказали со ссылкой на разведку США о планах «вторжения» России в Украину в начале 2022 года. Об этом же говорил и глава украинской разведки.

В Сенате США предложили ввести новые санкции против российских чиновников, банков, госкомпаний, нефтегазовых предприятий и суверенного долга России в случае вторжения в Украину.

26 ноября The Wall Street Journal сообшила, что Администрация Джо Байдена рассматривает варианты деэскалации ситуации на границе России и Украины перед переговорами министров иностранных дел стран НАТО. По данным газеты, среди обсуждаемых мер есть как ужесточение санкций против России и увеличение военной поддержки Киеву, так и ограничение учений НАТО в Европе, которые Москва называла провокационными, и приостановка поставок вооружения в Украину.

В Кремле назвали информацию о возможном вторжении России в Украину «безосновательным нагнетением».

